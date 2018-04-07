Sporcuları taşıyan otobüs TIR'a çarptı: 14 sporcu hayatını kaybetti!

Kanada'da genç hokey oyuncularını taşıyan otobüs TIR ile çarpıştı. 14 genç sporcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kanada’da genç hokey oyuncuları, trafik kazasında yaşamlarını yitirdiler. Saskatchewan bölgesinde genç hokey oyuncularını taşıyan otobüs trafik kazasına karıştı. TIR ile çarpışan otobüste bulunan 28 genç sporcudan 14’ü hayatını kaybetti.

Humboldt Broncos takımında oynayan 18-21 yaşındaki genç oyuncuları taşıyan otobüs TIR'a çarptı. Şoför dahil 28 kişinin bulunduğu otobüste 14 genç sporcunun hayatını kaybettiği, ağır yaralanan üç sporcununsa tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bölgedeki bir hastaneye kaldırılan üç yaralının durumlarının kritik olduğu da belirtildi.

Humboldt Broncos Başkanı Kevin Garinger, kaza sonrası yaptığı açıklamada “Hepimiz şoktayız! Çok sayıda ölü ve yaralı var” dedi.