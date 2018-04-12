Şampiyonların laboratuvarı: Beden eğitimi böyle olur!

Kübalı sporcuların başarıları ve yurttaşların sağlıklı fiziksel kapasitelerinin ardından, kamucu bir yaklaşımla geliştirilmiş bilimsel bir temel yatıyor: Fiziksel Kültür ve Spor Bilimleri Üniversitesi!

Küba'da son 45 yılda, 95 binden fazla öğrenci Fiziksel Kültür ve Spor Bilimleri Üniversitesinden mezun oldu.

Boksörler Robeisy Ramírez ve Lázaro Álvarez ile jimnastikçi Manrique Larduet, Küba'nın önümüzdeki Barranquilla 2018 Orta Amerika ve Karayip Oyunlarında olağanüstü sonuçlar görmeyi beklediği sporculardan bazıları ve aynı zamanda hepsi Manuel Fajardo Fiziksel Kültür ve Spor Bilimleri Üniversitesi (UCCFD) öğrencileri.

Öte yandan okul ve müsabakaları birleştirenler yalnızca bu şampiyonlar değil, aynı zamanda UCCFD’nin öğretim kadrosu, bugün kurumun akademik çalışmasına prestij veren eski sporcular ve emekli şampiyonlardan oluşuyor.

Daniel Núñez (Moskova 1980 Olimpiyat halter şampiyonu), Raisa O'Farril (voleybolcu ve Barcelona 92 ve Atlanta 96'da iki kez Olimpiyat altın madalyası var) ve Mayra Vila ( Orta Amerika ve Karayipler 1985 için cirit atıcısı şampiyonu) gibi isimler, sportif başarılarını birer öğretme sorumluluğuna dönüştüren isimler yalnızca birkaçı.

Yıllar boyunca üniversite spor bilimi alanına önemli bir katkı sağlamış ve araştırma programları Küba'daki fiziksel aktivitenin gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Lázaro Álvarez ve Larduet, Manuel Fajardo Fiziksel Kültür ve Spor Bilimleri Üniversitesi'nde çalışan birçok aktif sporcudan ikisi.

Bunun bir örneği, tüm üniversitenin bilimsel çalışmasını dört buçuk yıl boyunca temsil eden Ulusal Spor, Beden Eğitimi ve Rekreasyon Enstitüsü (INDER) ile bağlantılı Küba Spor Araştırma Merkezi.

Kurumun 25'in üzerinde uluslararası işbirliği anlaşması bulunuyor ve her yıl Fiziksel Aktivite ve Spor üzerine Psikolojik Çalışmalar Merkezi tarafından düzenlediği etkinlikler mevcut; bu tablo kurumun uluslararası prestijinin de bir kaynağı.

MEZUNLAR NE İŞ YAPIYOR?

Ulusal fiziksel aktivite hamlelerinin de yürütücülüğü yapan UCCFD, mezunlarına beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük, önleyici ve iyileştirici fiziksel kültür ve rehabilitasyon ile fiziksel rekreasyon alanlarında çalışma imkanı veriyor.

46 yıl içinde 95 bin mezun veren bu kurum, hali hazırda kayıtlı olan 3 bin öğrencisi, çalışanların yüzde 88'inin sahip olduğu bilimsel diploma derecesi ve 6 temel çalışma alanı ile hem Kübalı sporcuların başarılarının hem de Küba yurttaşlarının sağlıklı fiziksel yapılarının ardında yatan temele işaret ediyor.