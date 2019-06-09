UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan İspanya'nın Barcelona kentindeki Sagrada Familia'ya 137 yıl sonra inşaat izni çıktı.

Antoni Gaudi'nin eserlerinden olan ve 137 yıldır inşaatı devam eden UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Sagrada Familia'ya Barcelona yerel yönetimi tarafından inşaat izni verildi.

Deutsche Welle'nin haberine göre şehir planlamacısı Janet Sanz, yapımı hâlâ süren Sagrada Familia'ya 4 milyon 600 bin avro karşılığında inşaat izni verildiğini açıkladı. İznin yedi yıl süreyle geçerli olduğu belirtildi.

İnşaatına 1882'de başlanan ve Gaudi'nin 1883'te devraldığı projenin inşaat izni bulunmuyordu. Projeye başladıktan üç yıl sonra inşaat izni için başvurusuna yanıt alamayan Gaudi, buna rağmen inşaata devam etmişti.

İnşaatın Haziran 1926'da bir tramvay kazasında yaşamını yitiren Gaudi'nin yüzüncü ölüm yıl dönümüne kadar bitmesi planlanıyor.

Verilen izne göre Sagrada Familia'nın yüksekliğinin 172 metreyi aşmaması gerekiyor. Proje bütçesinin 374 milyon avro olduğu açıklanırken, Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau'nun çevre düzenleme ve binanın bakımı için ek olarak 36 milyon avroluk bütçe için onay aldığı belirtildi. İnşaatın bütçesinin bağış paraları ve giriş ücretlerinden oluştuğu bildirildi.