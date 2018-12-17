Lavrov'dan 'Kırım' uyarısı: Bedeli ağır olur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun Kırım sınırında provokasyona hazırlandığını, bunu yapması halinde gereken cevabı alacağını ve bedelinin ağır olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Kırım sınırında provokasyona hazırlandığını, bunu yapması halinde gereken cevabı alacağını söyledi.

Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan Lavrov "Poroşenko, Donbass'taki sınır hattında veya Kırım'daki idari sınırda bir provokasyon olmazsa sıkıyönetimi uzatmayacağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın da dediği gibi, temas hattında Ukrayna'nın 19 bin askeri, çok sayıda askeri teçhizatı var. Onlara İngiliz ve ABD'li eğitmenler yardım ediyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Poroşenko'nun Rusya sınırında ve Kırım sınırında aralık ayının son 10 gününde provokasyon gerçekleştirmeyi planladığına dair bilgiler aldıklarını kaydeden Lavrov "Bu bilgilere inanmaya meyilliyiz. Ukrayna cevabını alır, bedeli ağır olur. Bu bizim ülkemiz, bizim sınırlarımız. Birilerinin buralarda kendi çıkarlarını gütmesine, Kırımlıların uluslararası hukuka uygun bir şekilde muhafaza ettiği hakları ihlal etmesine müsaade etmeyiz" dedi.

Lavrov, ellerindeki bilgilere göre, Ukrayna'nın Kırım sınırındaki provokasyonu 'Batılı amirleri ve koruyucularıyla' görüştüğünü söyledi ve Poroşenko'nun 'şiddetli cevaplar getirecek yoğunlukta' eylemler yerine, 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı' yönünde sürekli bir provokatif zemin oluşturmak için düşük yoğunluklu askeri eylemler önerdiğini kaydetti.

"Bu çirkin ve küçük bir provokasyon" diyen Lavrov, "İlgili görevlilerimiz bu gibi aşırılıkların gerçekleşmemesi için gerekli tedbirleri alıyor" ifadelerini kullandı.