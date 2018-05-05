Küba'da Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Haftası başladı

Küba'da LGBT'ler ve Ulusal Cinsel Eğitim Merkezi (CENESEX) çalışanları 1 Mayıs'ta Devrim Meydanı'nda toplanan dünyanın en kalabalık kortejinde yerlerini alarak, ellerinde Küba ve gökkuşağı bayraklarıyla 1 Mayıs yürüyüşünü homofobi ve transfobiye karşı 11'incisini düzenleyecekleri haftaya başlangıç olarak ilan ettiler.

Küba’da 1 Mayıs büyük bir coşkuyla kutlandı. Elbette LGBT’ler ve Ulusal Cinsel Eğitim Merkezi (CENESEX) çalışanları da 1 Mayıs'ta Devrim Meydanı'nda toplanan dünyanın en kalabalık kortejinde yerlerini aldı.

Ellerinde Küba ve gökkuşağı bayraklarıyla 1 Mayıs yürüyüşünü homofobi ve transfobiye karşı 11'incisini düzenleyecekleri haftaya başlangıç olarak ilan ettiler. Kortejde yürüyüşlerinin liderliğini üstlenen Mariela Castro Espín ile CENESEX çalışanları sayesinde büyük bir katılım sağlandı.

Küba’da LGBT’ler devrime olan bağlılıklarıyla katıldıkları 1 Mayıs’ta, tüm sektörlerden işçiler ve dünyanın çeşitli ülkelerinden trans, lezbiyen, gey ve biseksüel Küba dostlarıyla dayanışmayı birlikte hissettiler. Bu seneki yürüyüşün sloganı olan “Birlik, Devrimci Bağlılık ve Zafer”, gökkuşağı ve Küba bayrağını yan yana gördüğümüz her fotoğraf karesinde kendini hissettiriyor.

1 Mayıs günü gerçekleşen yürüyüş bu anlamda Küba’da cinsel çeşitliliğe olan saygının her geçen gün arttığını gösterir nitelikte.

1 Mayıs’tan sadece 72 saat sonra, 4 Mayıs’ta Küba Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Haftası başladı. Bilindiği gibi 17 Mayıs 1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nün eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkarmasının anısına bu tarihin özel bir önemi bulunuyor. Her yıl 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü olarak ilan edilen bu güne özel etkinlikler artık dünyanın her yerinde gerçekleştiriliyor.

Küba’da ise homofobiye ve transfobiye karşı olmanın anlamı bir dizi etkinliğe yayılmış durumda. Bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan etkinlikler iki haftaya yayılmış durumda; 4-18 Mayıs tarihlerinde Havana’da ve 15-18 Mayıs tarihlerinde Pinar del Río’da yapılacak. 4 Mayıs'ta Havana'da basın toplantısı ile başlayan etkinlikler film gösterimleri, üniversitelerde yapılacak olan söyleşiler, konferanslar, atölye çalışmalarıyla devam edecek. Küba'da 17 Mayıs sadece bir günün içine sığdırılmıyor. Her yıl başkent Havana’nın yanı sıra bir il daha etkinliklerin merkezi olarak seçiliyor. Bu sene, Pinar del Río batı ili çalışmaların ana merkezi olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yıl homofobisiz ve transfobisiz eğitim kurumları için çeşitli etkinlikler planlanmıştı. Bu yıl da yapılacak etkinliklerin merkezinde homofobi ve transfobiden azade okullar bulunuyor.

Programın içeriğinde olmazsa olmaz tabi ki homofobi ve transfobi karşıtı yürüyüş.

Geçen yılki etkinlikler kapsamında soL Haber Portalı’nın hazırlamış olduğu fotogaleriyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: