Küba'da 1 Mayıs: Yüzbinler Havana'daydı

Yüzbinlerce Kübalı, 1 Mayıs'ı kutlamak için Havana'daki Devrim Meydanı'nda buluştu.

Küba'da yüzbinlerce insan, 1 Mayıs'ı kutlamak için meydandaydı.

Kübalılar, devrimlerinin lideri Fidel Castro, Raul Castro'yu ve Che Guevara'yı taşıyan pankartlarla yürüdüler.

Ülkenin yeni devlet başkanı Miguel Diaz-Canel törende selefi ve Küba Komünist Partisi'nin birinci sekreteri Raul Castro'nun eşlik etmesiyle, Havana'daki Plaza de la Revolución'da düzenlenen ana törendeydi.

Resmi kaynaklara göre, mitinge yaklaşık 900 bin kişi katıldı.

Askeri üniforma giyen Raul Castro ve ulusal bayrakların renkleri ile bir "guajiro" (köylü) şapkası takan Diaz-Canel, iki saatlik bir geçit törenine katıldığı sırada küçük bir Küba bayrağı salladı.

Küba devriminin simgesi olan Devrim Meydanı, Ulusal Kütüphane gibi ana binalar da büyük afiş ve pankartlarla süslenmişti.

Ulusal kahramanlar Carlos Manuel de Céspedes ve José Martí'nin fotoğraflarının yanı sıra Fidel Castro'nun fotoğrafları da, simge binalara asıldıkları yerden, küçük adanın 1 Mayıs kutlamasını izledi.