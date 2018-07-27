KDHC Kore Savaşı'nda ölen ABD askerlerinin kalıntılarını gönderdi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kore Savaşı'nda ölen ABD'li askerlerin kalıntılarını gönderdi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, 1950-1953 Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 55 ABD askerlerinin kalıntılarını gönderdi.

Sputnik'in haberine göre ABD'ye ait bir askeri uçak kalıntıları Güney Kore'deki ABD üssüne götürdü. ABD Başkanı Donald Trump da KDHC lideri Kim Jong-un'a teşekkür etti.

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı 55 ABD askerinin kalıntılarının geri alındığını belirtti.

Trump ve Kim geçen ay Singapur'daki tarihi zirvede Kore Savaşı'nda ölen ABD askerlerinin kalıntılarının ülkelerine gönderilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

​KORE SAVAŞI'NDA 35 BİNDEN FAZLA ABD ASKERİ ÖLMÜŞTÜ

Kore Savaşı'nda 35 binden fazla ABD askeri hayatını kaybetmişti. Bunlardan 7 bin 700'ü hala kayıp olarak kabul ediliyor.

Pentagon'a göre bunlardan 5 bin 300'ü KDHC'de kayboldu. Koalisyonun toplam kayıp asker sayısının ise yaklaşık 33 bin olduğu belirtiliyor.

1990 ve 2005 arasında KDHC'den 229 askerin kalıntıları alınmış ancak Pyonyang'ın nükleer programı nedeniyle ilişkilerin kötüleşmesi kalıntıların geri alınması sürecini aksatmıştı.

Osan'a getirilen kalıntıların kimlik belirleme işlemleri için Hawaii'ye gönderilmesi ardından da gelecek çarşamba günü resmi bir iade töreni yapılması bekleniyor.

​TRUMP: TEŞEKKÜRLER KİM JONG-UN

ABD Başkanı Trump da konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada KDHC lideri Kim Jong-un'a teşekkür etti.

Trump "Yıllar sonra bu olay birçok aile için harika bir an olacak. Teşekkürler Kim Jong-un" dedi.