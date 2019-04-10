İtalya'dan Fransa'ya Libya suçlaması

Fransa ve İtalya'nın Libya'nın enerji kaynakları üzerinden kavgası sürüyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Forza Italia partisi üyesi Tajani, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Libya politikasını suçladı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Libya'da "tarihsel ve köklü hatalar" yaptığını belirtti.

İtalya Başbakanı Matteo Salvini de öncesinde yaptığı açıklamada, Fransa'yı Libya'daki çatışmalara doğrudan müdahale etmekle suçladı. Salvini, "Fransa G-5 çerçevesi altında Çad'da bulunan silahlı grupları bombalayarak Halife Hafter'in Libya'nın başkenti Trablus'a ilerlemesine yardımcı oluyor" dedi.

Fransa ve İtalya arasındaki rekabetin Libya'da bulunan petrol sahalarından kaynaklandığı belirtiliyor. Daha önce İtalyan petrol şirketi Eni'nin işlettiği petrol sahalarının şu an boş durumda olduğu ve Fransa'nın Halife Hafter'i destekleyerek bölgede hakimiyet kurmak amacında olduğu ifade ediliyor.