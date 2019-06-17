İtalya'da Kuran kursunda çocuklara şiddet

İtalya'nın Pisa kentinde 2 kişi, Kuran kursunda küçük yaştaki çocuklara şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

İtalya'nın Pisa kentindeki Kuran kursunda küçük yaştaki çocuklara şiddet uygulandığı öne sürüldü.

Senegal asıllı çocukların, Kuran'ı ezbere okuyamamaları halinde sopalarla dövüldüğü belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Pisa'ya bağlı Santa Croce sull'Arno ilçesinde "Senegal Kültür Derneği" olarak kullanılan bir apartman dairesinde verilen kursa, 7-17 yaşları arasındaki 60 kadar çocuğun katıldığı belirtiliyor.

Polisin binaya gizli kameralar da yerleştirerek yürüttüğü inceleme sonucunda "kursu veren iki öğretmen" gözaltına alındı.

Bu kişilerin yanı sıra bir dernek üyesi hakkında da soruşturma açıldı.