İngiliz bakandan Brexit istifası

İngiltere'de Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit taslağının verilen sözlerden uzaklaştığı gerekçesiyle istifa etti.

İngiltere'de, Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit konusunda ikinci bir referandum yapılması çağrısında bulunarak, istifa ettiğini açıkladı.

Twitter hesabından yayımladığı mesajla bakanlık görevinden istifa ettiğini duyuran Johnson, hükümetin Brexit politikasını "tutarsız" olarak nitelendirerek, "Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır" ifadesini kullandı.

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da kardeşi olan Jo Johnson, hükümetin temmuz ayında yeni Brexit yaklaşımını açıklamasının ardından Brexit yüzünden istifa eden 3'üncü bakan oldu.