Hürmüz Boğazı krizi: İngiltere silah göstermeye hazırlanıyor

İngiltere ve İran arasında yaşanan Hürmüz Boğazı tanker krizinde taraflar atacakları adımları masaya yatırıyor.

Hürmüz Boğazında İran'ın bir İngiliz Gemisini alıkoyması ile başlayan kriz derinleşiyor. Londra, İran'a karşı "bütün seçeneklerin görüşüldüğünü" duyururken, Tahran yönetimi 'farklı senaryolara hazırız" dedi.

İran Hürmüz Boğazında İngiltere bayraklı bir tankere el koymuş ve 23 mürettebatını sorgulamıştı.

Euronews'un haberine göre, Almanya ve Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler bölgeye askeri güç göndermeye hazırlanan İngiltere'ye destek mesajları yayınladı.

İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Tobias Ellwood ise, ülkesinin kriz yaşanan bölgeye askeri güç gönderme konusunda kararlı olduğunu açıkladı. İran'a yönelik yaptırım konusunda "Tüm seçenekler masada" olduğunu kaydeden Ellwood, "Neler yapabileceğimiz konusunda meslektaşlarımızla ve uluslararası müttefiklerimizle konuşuyor olacağız" dedi.

İRAN ÇATIŞMAYA HAZIR

İran'ın İngiltere elçisi Hamid Baeidinejad, Londra yönetiminin İran ve İngiltere arasında "tanker konusunun ötesinde tansiyonu arttırmayı isteyen iç siyasi güçleri sınırlaması" gerektiği çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bölgedeki hassas dönemde bunun oldukça tehlikeli ve makul olmayan bir yol olacağını belirten Baeidinejad, "İran'ın farklı senaryolara hazır olduğu" mesajı verdi.

İNGİLTERE KRİZİ BM'YE TAŞIDI

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi, Hürmüz Boğazında yaşanan tanker krizini BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdı.

BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan mektupta petrol tankerinin alıkonulduğu sırada Umman karasularında olduğu belirtilerek "Uluslararası hukuk, seyir hakkının engellenmemesi gerektiğini vurguluyor, bu nedenle İran'ın hareketi yasa dışı bir müdahaledir" denildi.

Bu arada İran Devrim Muhafızları tarafından el konulan İngiliz bandıralı gemideki 23 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. İngiliz bandıralı geminin İsveçli sahibi Stena Bulk, Hindistan, Letonya, Filipinler ve Rusya'dan 23 mürettebatı resmen ziyaret için İran'a başvuruda bulundu. Hindistan ise tankerdeki 18 Hindli personelin serbest bırakılması çağrısı yaptı.