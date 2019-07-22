Hulusi Akar James Jeffrey'le görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Akar, Jeffrey görüşmesinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Akar tarafından ABD’li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi. İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB’de devam edilmesinde mutabık kalındı” ifadelerine yer verildi.