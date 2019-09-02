Fransa'da tesettürlü havuz eylemi: Yıkancaz, yıkancaz, burkiniyle yıkancaz

Fransa'da kadınların tesettürlü burkinilerle havuza girmesi için eylemler yapılıyor. Havuzlara giriş için mayo dışında bir kıyafetin kabul edilmediği Fransa'da son olarak Paris'te feminist bir grubun desteği ile burkinili kadınlar havuza girdi. Havuz protesto nedeniyle kapatıldı.

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