Fransa'da tesettürlü havuz eylemi: Yıkancaz, yıkancaz, burkiniyle yıkancaz

Paris’te feminist bir grubun inisiyatifiyle yapılan protestoda, “burkini” giyen kadınlar yasağı delerek havuza girdi. “Havuzlar herkes içindir. İslamofobi’yi durdurun” yazılı pankartla yapılan eylemde, önce burkinili kadınları destekleyen feministler iki parçalı bikinileriyle havuza girerken, burkinili kadınları çevreleyerek koruma altına aldılar.
Grubun sözcüleri eylemin amacının tesettürlü müslüman kadınların da havuza erişimini sağlamak olduğunu söyledi.
Grup “Yıkanacağız, yıkanacağız. Irkçılar istemese de yıkanacağız” şarkıları söylerken, havuz protesto nedeniyle kapatıldı.
HÜKÜMET SÖZCÜSÜ CEMAATÇİ DERNEKLERİ SUÇLADI
Hükümet sözcüsü Sibeth Ndiaye ise yaptığı açıklamayla “yersiz burkini tartışmasını empoze etmeye çalışan cemaatçi dernekleri" kınadı.
Le Figaro’nun haberine göre Haziran ortasında Grenoble’da gerçekleşen benzer bir eylem sonrasında Fransa Başbakanı Édouard Philippe, halka açık yüzme havuzlarının kurallarına saygı duyulması gerektiğini ve "hiçbir dini inancın" bu konuyu istismar etme çabasını dikkate almayacaklarını bildirmişti.