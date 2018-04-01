Filistin'den, Rusya'nın müzakere önerisine olumlu yanıt

Filistin yönetimi, Rusya'nın "Moskova'da Filistin-İsrail zirvesi gerçekleştirme" davetini kabul etmeye hazır olduklarını belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Mecdalani, Rusya'nın müzakere önerisini hoş karşıladıklarını belirterek, "Filistin tarafı, Arap Barış Planı ve uluslararası kararlar temelinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır" dedi.

Teklifi İsrail'in reddettiğini ifade eden Mecdalani, Rusya'nın dünkü davetinin ilk olmadığını, daha önce de bu tür bir çağrının yapıldığını aktardı.

'İSRAİL KABUL ETMİYOR'

Mecdalani, "Filistin tarafı olarak davete icabet etmeye hazır olduğumuzu beyan ettik. Ancak İsrail daveti kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Gazze'de İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin öldürülmesinin ardından Kuveyt'in talebi üzerine gerçekleştirdiği acil toplantıda Rusya, Filistin-İsrail zirvesi gerçekleştirme konusunda hazır olduğunu bildirmişti.

Rusya Filistin ve İsrail taraflarına yönelik bu davetini 2016 yılının Eylül ayında ve 2017 yılının Ekim ayında da yapmıştı. İsrail, Filistin tarafı olumlu karşılık verdiği bu iki daveti cevapsız bırakmıştı.