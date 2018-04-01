Facebook'ta panik sürüyor: Çalışanlar iç yazışmaları siliyor

Son günlerde pek çok skandalla gündeme gelen Facebook'un çalışanlarının iç yazışmaları silmekte olduğu bildiriliyor.

Kullanıcıların veri güvenliği konusundaki ihlalleri ve tartışmalı iç yazışmayla gündeme gelen Facebook'ta çalışanların iç mesajlaşma sisteminden yazışmalarını sildikleri bildiriliyor. New York Times'a konuşan Facebook çalışanları, iç yazışmayı sızdıranın kim olduğunun bulunması için araştırmanın sürdüğünü belirtiyor. Facebook'a yönelik soruşturma sebebiyle iç yazışmaların silinmesinin yasal sonuçları olabileceği söyleniyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu, Facebook'un veri güvenliği politikasını incelemeye almıştı. Federal Ticaret Komisyonu, Volkswagen'e karşı soruşturmada iç yazışmalara yoğunlaşmıştı. Sızdırılan Facebook yazışmasında, "insanların ölmesi" durumunda bile Facebook'un çıkarlarının düşünülmesi isteniyordu. İLGİLİ HABER Facebook'ta 'çirkin gerçek' itirafı: İşte sızdırılan yazışma...