Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: ABD Suriyeli Kürtlere borçlu değil

The National Interest tarafından yayımlanan ve eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Christian Whiton imzası taşıyan yazıda, ABD'nin 'Suriyeli Kürtlere borçlu olmadığı' söyleniyor. Yazıda 'ABD yeni bir de facto Kürt devleti kurma işinde olmamalı' deniliyor.

ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli yayınlarından The National Interest'te yayımlanan bir yazıda "Suriyeli Kürtlere borçlu değiliz" deniliyor.

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Christian Whiton tarafından kaleme alınan yazıda "Panikleyen neo-conların ABD'yi Suriye'de savaşta tutmak için etkili noktayı buldukları", bunun "Kürtleri terk edemeyiz" iddiası olduğu söyleniyor.

'HERKESLE AYNI ANDA ÇATIŞMA İÇİNDE OLURUZ'

Whiton, ABD'nin Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'ın "Şimdi ayrılırsak Kürtler katledilecek" çağrısına "şüpheyle yaklaştığını" söyleyerek, ABD'nin Kürtlerle çalışmaya devam etmesi durumunda herkesle karşı karşıya geleceğini savundu.

YPG'nin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la ve "hem Esad'dan hem de Kürtlerden nefret eden Türkiye'yle" komşu olduğunu ifade eden yazar, Suriye'de kalmayı isteyenlerin rejim değişikliği amaçladığını, Esad'ı indirerek "liberal demokrasi inşa etmek istediklerini" söyledi.

National Interest'te yayımlanan yazıda, bunun Irak, Libya ve Afganistan'da başarılamadığı, Suriye'de denenmek istenirse "Esad'la, Türklerle, Kürt olmayan Iraklılarla, İran'la ve Rusya'yla karşı karşıya gelineceği" ifade edildi.

'TRUMP'IN SURİYE'DEKİ STRATEJİSİNİN PARÇASI DEĞİL'

"Kürtlerin güvenliğini güvence altına almak için Kuzey Irak'ta yaratılmasına yardımcı olduğumuz gibi başka bir de facto Kürt devleti kurmak gerekir" denilen yazıda, Irak ve Suriye'deki de facto Kürt devletlerinin karadan birbirine dokunacağı ve "Bağımsız Kürt ülkesinin temelini oluşturacağı" söylendi.

Ancak Whiton, ABD'ye bağlı böyle bir ülke yaratmanın Başkan Trump'ın Suriye'deki ya da daha geniş olarak Ortadoğu'daki stratejisinin parçası olmadığını ifade etti.

Yazara göre Kürtlere destek vermek veya Kürtler için savaşmak ABD'nin uzun dönemli planının parçası değil.

'KÜRTLERDEN ÖNCE ÖSO'YU DESTEKLİYORDUK'

Yazıda "Kürtlerin Esad ile özellikle Türkiye'ye karşı olarak görüşmelere ve ortak savunmaya hazır olduğu" söylenirken, bunun ABD'li siyasetçileri rahatsız ettiği aktarılıyor.

Ancak Whiton, ABD'nin Suriyeli Kürtlerden önce Esad'a karşı savaşan ÖSO'ya destek verdiğini hatırlatarak, geçtiğimiz yıl ölen ABD'li senatör John McCain'in bölgeye ziyaretlerini hatırlatıyor.

ÖSO'dan vazgeçilmeden önceki zamanı hatırlatan eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, McCain'in ÖSO'cu Muhammed Nur ve Ebu İbrahim ile fotoğraf çektirdiğine iaşret ederek, bu kişilerin "terörist" olduğunu vurguluyor.

Trump'ın ÖSO'ya desteği sonlandırmasının "akıllıca" olduğunu söyleyen yazar, ABD'nin Suriye'den çekilerek "Çin gibi gerçek tehditlere yönelmesini" talep ediyor.

Yazarın bahsettiği McCain'in ÖSO'cularla çektirdiği fotoğraf: