Dünya Barış Konseyi 70 yaşında

Türkiye Barış Komitesi, Dünya Barış Konseyi'nin 70. yaşını kutladı. Komiteden yapılan açıklamada kurulduğu günden bu yana ABD'nin öncülüğündeki emperyalizmin saldırılarına net bir şekilde karşı duran konseyin bugün de ilkelerinden ödün vermeden mücadeleyi sürdürdüğü vurgulandı.

Türkiye Barış Komitesi, Dünya Barış Konseyi'nin 70. yaşını kutladı.

Konseyin üyesi olmaktan onur duyduğunu vurgulayan Türkiye Barış Komitesi'nden yapılan açıklamada, gerçek barışa ulaşmanın yolunun emperyalizmin yenilmesinden ve kapitalizmin iktidardan alaşağı edilmesinden geçtiği vurgulandı. Açıklamada "Dünya Barış Konseyi ve onu oluşturan barış örgütleri barış mücadelesini insanlığın kurtuluşuna kadar sürdüreceklerdir" denildi.

Türkiye Barış Komitesi'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Dünya çapındaki barış mücadelesinde on yıllardır öncü olan Dünya Barış Konseyi 70. yaşını kutluyor.

1948 yılının Ağustos ayında, savaşın yıkımını henüz atlatamamış olan Polonya'nın Wroclaw kentinde dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzlerce aydın bir araya gelerek Dünya Aydınlar Kongresi'ni topladılar. Kongreden tüm dünyaya bir barış çağrısı yollandı. Bu çağrının karşılığında 1949 yılının Nisan ayında Paris ve Prag'da eşzamanlı olarak düzenlenen ve 72 ülkeden delegelerin katıldığı Birinci Barış Savunucuları Kongresi toplandı. Bu kongre Dünya Barış Konseyi'nin kurulması ile tamamlandı. Konseyin ilk başkanı olan bilim insanı Frédéric Joliot-Curie, barışın bütün halkların meselesi olduğunu, barışı ancak tüm insanlığın kurabileceğini söyledi.

Kurulduğu günden bu yana Dünya Barış Konseyi, ABD'nin öncülüğündeki emperyalizmin dünyanın çeşitli bölgelerinde yürüttüğü saldırılara net bir şekilde karşı durdu. Emperyalizmin; bağımsızlığını, egemenliğini korumaya çalışan ve insanlığın kurtuluşu için ileri adımlar atan ülkelere yönelik saldırganlığını hem teşhir etti hem de bu saldırganlığa karşı çeşitli araçlarla mücadele etti.

Konsey, ilkelerinden ödün vermeden sürdürdüğü bu mücadeleyi günümüzde de sergilemektedir. Sosyalist Küba'ya, Venezuela'ya, Suriye'ye ve başka ülkelere dönük emperyalist saldırganlığa karşı durmakta; Filistin, Batı Sahra, Porto Riko halkının ve başka halkların on yıllardır sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesine destek vermekte; ülkelerindeki yabancı üslere ve askeri varlığa karşı çıkan halkların yanında yer almakta; emperyalizmin suç örgütü olan NATO'nun dağıtılması için mücadele vermekte; dünya çapındaki silahlanmanın ve özellikle nükleer silahlar geliştirilmesinin tehlikesine işaret etmekte ve bunun engellenmesi için çaba harcamaktadır.

Türkiye Barış komitesi, bu değerli mücadeleyi sürdüren Dünya Barış Konseyi'nin üyesi olmaktan onur duymaktadır.

Gerçek barışa ulaşmanın yolu, emperyalizmin yenilmesinden ve kapitalizmin iktidardan alaşağı edilmesinden geçmektedir. Dünya Barış Konseyi ve onu oluşturan barış örgütleri barış mücadelesini insanlığın kurtuluşuna kadar sürdüreceklerdir."