BP ve SOCAR Hazar Denizi'nde birlikte 'keşif ve üretim' yapacak

BP ve SOCAR arasında Hazar Denizi'nde keşif ve üretim anlaşması yapıldı. Anlaşmanın imzalanmasına İngiltere Başbakanı Theresa May de katıldı.

BP’den yapılan açıklamada, Londra’da düzenlenen bir toplantıda, BP ve SOCAR arasında Hazar Denizi’nde Kuzey Absheron havzasındaki D230 bloğunda ortak keşif ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yeni bir üretim paylaşım anlaşmasının (PSA) imzalandığı kaydedildi.

Dünya'nın haberine göre anlaşma kapsamında "Azerbaycan’ın uzun vadeli üretim potansiyelinin desteklenmesinin hedeflendiği" belirtildi.

İMZA TÖRENİNE THERESA MAY DE KATILDI

İmza törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İngiltere Başbakanı Theresa May, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev ve BP Grup Başkanı Bob Dudley’in katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Başkanı Abdullayev, "BP ile uzun bir geleneğe dayanan başarılı iş birlikleri olduğunu" söyleyerek, "Adil ve eşit koşullarla bugün yaptığımız anlaşma, Azerbaycan’ın doğal kaynaklarının ortaklaşa en üst düzey verimlilik seviyesinde geliştirilmesi konusunda önemli bir milat olacaktır" ifadelerini kullandı.