Bolsonaro: Venezuela ordusunu istikrarsızlaştırmak için ABD'yle çalışma yürütüyoruz

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Venezuela ordusunu istikrarsızlaştırmak için ABD'yle çalışma yürüttüklerini açıkladı.
Brezilyalı radyo kanalı Jovem Pan'a konuşan Bolsonaro, Venezuela'ya askeri müdahale olasılığı için Ulusal Savunma Konseyi'ne danışacağını belirtti.
"Venezuela'nın yeni bir Küba veya Kuzey Kore olmasına izin veremeyiz" diyen Bolsonaro, olası askeri müdahalenin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmesi durumunda ortaya Maduro destekçilerinden oluşan gerilla mücadelesinin çıkabileceğini sözlerine ekledi.