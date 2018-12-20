Bloomberg: Türkiye, ABD’ye S-400’leri inceleme teklifi sundu

Bloomberg’in haberinde Türkiye’nin ABD’ye, Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini incelemeyi teklif ettiği ileri sürüldü.

Türkiye'nin ABD'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini incelemeyi teklif ettiği ileri sürüldü.

Bloomberg'de yer alan haberde, ABD'nin tepkilerinin ardından Türkiye'nin son haftalarda S-400 satın alma kararının yaratacağı zararı kontrol etmek için çaba göstermeye başladığı belirtildi. Buna göre Ankara, ilişkilerde S-400 yüzünden meydana gelen sorunları gidermek için ABD'ye bir teklifte bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Türkiye'deki görüşmelerle ilgili bilgi sahibi iki kaynak, Ankara'nın ABD'li teknik uzmanlara Rusya'dan satın aldığı S-400'leri inceleme teklifi sunduğunu söyledi.

F-35'lerin bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi planlanıyordu, ancak ABD, Ankara S-400 satın aldığı için uçakların teknik bilgilerinin Rusya'nın eline geçmesinden endişe duyuyordu. Bu nedenle Washington, S-400'lerin alınması durumunda F-35'leri teslim etmeyeceğini belirtmişti.

Son olarak da ABD'den Ankara'ya S-400'lerden vazgeçirmek için yeni bir adım geldi ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verildi. Ancak anlaşmanın yapılabilmesi için kararın Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce Patriot'ları alma ihtimalini değerlendirdiklerini, ancak Rusya ile olan anlaşmanın iptal edilemeyeceğini söylemişti.

