Beyaz Saray Türkiye'ye karşı yaptırımları açıkladı!

Beyaz Saray, Türkiye'ye karşı yaptırımları duyurdu. Yaptırıma uğrayan isimler arasında bakanlar da var.

ABD'nin Türkiye'ye karşı yaptırım listesi hazırladığı açıklanmıştı. Bunun ardından Beyaz Saray yaptırımları duyurdu.

Sputnik'in haberine göre yaptırım listesinde Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı bulunuyor.

Bloomberg haberinde yaptırımlarda Rusya'ya uygulanan yaptırımların model alınacağı söyleniyordu.

Yaptırım kararı rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması üzerine alındı.

UYGULANAN YAPTIRIMLAR NELER?

ABD yönetimi, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım uygulama kararını açıkladı.

Kararla birlikte Gül ve Soylu'nun ABD’deki mal varlıklarına el konuldu. ABD vatandaşlarının bu kişilerle ticari ya da parasal ilişkiye girmesi yasaklandı.