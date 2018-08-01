Bloomberg: ABD Türkiye'ye karşı yaptırım listesi hazırladı

Bloomberg, ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik yaptırım listesi hazırladığını duyurdu.

ABD yönetimi, Türk kuruluşlara ve kişilere karşı yaptırım listesi hazırladı.

Bloomberg'in duyurduğuna göre yaptırım listesi Türkiye'nin rahip Andrew Brunson'u serbest bırakmaması üzerine hazırlandı.

Yaptırımların "Rusya hükümeti ve Rusya Devlet Bşakanı Vladimir Putin'e yakın isimleri hedefleyen yaptırımlar model alınarak" hazırlandığı duyuruldu. Buna karşın yaptırımların içeriğine dair detay verilmedi.

DOLAR 5'E YAKLAŞTI

Yaptırım listesi hazırlandığının duyurulması üzerine Dolar/TL kuru hızla yükseldi.

4,9990 ile tarihi yüksekliğe ulaşan kur, 5'e yaklaşmış oldu.