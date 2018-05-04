Arjantin pesosu rekor kırdı

Arjantin Merkez Bankası, pesonun hızlı değer kaybı karşısında haftalık repo faizini yüzde 40'a çıkardı. TL de pesonun ardından son dört günde en çok değer kaybeden para birimi.

Arjantin'de son iki günde para birimi pesonun değer kaybı yüzde 9'a ulaştı. Merkez Bankası kur artışını durdurmak için haftalık repo faizini yüzde 40'a çıkardı.

Arjantin pesosu en hızlı değer kaybeden para birimi oldu. Yıl başından bu yana dolar karşısında pesonun değer kaybı yüzde 20'ye yaklaşırken, son iki gündeki değer kaybı da yüzde 9'a ulaştı. Arjantin Merkez Bankası, pesonun değer kaybını durdurmak için arka arkaya faiz artışları yaptı, önce yüzde 27,25'ten yüzde 33,25'e artırılan haftalık repo faizi, bugün yapılan yeni artışla yüzde 40'a ulaştı.

Faiz artırımının pesonun değer kaybını önelemek için yeterli olup olmayacağı tartışmalı görünüyor. Arjantin pesosunun ardından son günlerde en fazla değer kaybeden para birimi TL. Son 4 günde, bugün ulaşılan 4,30 seviyesiyle birlikte TL, dolar karşısında yüzde 6 civarında değer kaybetti. Her iki ülke de yüksek dış bağımlılığa bağlı kırılganlıkları nedeniyle uluslararası sermaye hareketlerinden fazlasıyla etkileniyor.