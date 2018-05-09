Arjantin, IMF'den 30 milyar dolar kredi talep etti

Arjantin, ülkede faiz oranlarının rekor düzeyde artış göstermesinin ardından IMF'den 30 milyar dolarlık kredi talep etti.

Arjantin, yaşanan rekor faiz artışlarının ardından Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) finansal destek talep etti.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, alınacak kredinin yeni küresel durumlarla yüzleşmeye ve daha önce yaşanan krizlerden kaçınmaya yardımcı olacağını belirtti.

Talep edilen kredinin 30 milyar dolar olduğu söyleniyor. Maliye Bakanı Nicolas Dujovne, IMF'yle görüşme gerçekleştirecek heyete liderlik edecek. IMF, görüşmelerin Arjantin ekonomisini kısa vadede güçlendireceğini açıkladı.

Arjantin Merkez Bankası'nın 10 günde 3 kez yükselttiği faiz oranı yüzde 40'a ulaşmıştı. Bu oran, önde gelen ekonomiler arasında en yüksek olarak kayıtlara geçerken, peso bu yıl yüzde 18'den fazla düşüş gösterdi.

Nicolas Dujovne, piyasaya istikrar getirmeyi amaçladıklarını belirtti.