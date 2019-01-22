Almanya'da ilk trans kadın milletvekili: Tessa Ganserer

Almanya'da geçen Ekim ayında Bavyera eyaletinde yeniden milletvekili seçilen Markus Ganserer cinsiyet değiştirdi. Almanya'nın cinsiyet değiştiren ilk milletvekili olan Markus Ganserer, yeni adını Tessa olarak duyurdu.

Almanya'da Yeşiller Partisi milletvekili Markus Ganserer cinsiyet değiştirdi ve yeni adını Tessa Ganserer olarak duyurdu.

2013 yılından bu yana Nürnberg-Nord'u temsil eden milletvekili Ganserer geçen Ekim ayında düzenlenen seçimleri yeniden kazanmıştı.

Bavyeralı milletvekili Ganserer geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında adının Tessa olduğunu duyurarak, bundan böyle parlamentoya kadın olarak geleceğini söyledi. Ganserer, böylece Almanya'nın ilk trans politikacısı oldu.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Ganserer, gerçek kimliğini 10 yıl önce keşfettiğini ve evde kadın kıyafetleri giymeye başladığını, bunu eğlence olsun diye yapmadığını, kadın olmayı kendisinin seçmediğini belirtti.

Almanya'da cinsiyet değişimi nedeniyle adını değiştirmek isteyenler en az iki cerrahi operasyon geçirmek ve talebinin gerçekleştirilmesi için bir yıl bekleme zorunda. Bu nedenle Ganserer'in yeni adı henüz resmiyet kazanmış değil. Ganserer'in yeni adı resmiyet kazanan kadar parlamentoda Markus ismi kullanılacak.

Ganserer'in sosyal medyadaki hesaplarının ismini Tessa olarak değiştirdiği görüldü.

BAVYERA PARLAMENTOSU BAŞKANINDAN DESTEK

Baverya Parlamentosu Başkanı Ilse Aigner, Ganserer'i destekleyerek, "Onun kimliği parlamentoda problem olmamalı. Bireylerin kişilikleri, cinsiyetlerinden daha önemli" şeklinde konuştu.