Afganistan'da savaş suçlarının soruşturulması talebi reddedildi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), ABD'nin Afganistan savaşı sırasında işlediği savaş suçlarının soruşturulması talebini reddetti. ABD Başkanı Donald Trump, kararı 'uluslararası zafer' olarak niteledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) savcısı Fatou Bensouda'nın Afganistan'da işlenen savaş suçlarını soruşturma talebi mahkeme tarafından reddedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, kararı "büyük bir uluslararası zafer" olarak niteledi. Trump, yaptığı açıklamada ICC savcılarının "asılsız iddialarını" kınadığını ve ICC'nin "ABD egemenliğine tehdit oluşturduğunu" belirtti.

Trump, "ABD'li, İsrailli veya müttefik herhangi bir personeli hedef alan yargılamalara hızlı ve güçlü bir karşılık vereceğiz" dedi.

Trump, soruşturma talebinde bulunan Bensouda'nın vizesinin iptal edildiğini duyurmuştu.