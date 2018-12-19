ABD'nin Suriye'den 'çekilme' kararına ilk tepkiler

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Suriye'den 'çekilme' konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ve İsrail'in kendini savunmaya devam edeceğini söyledi. Rusya'dan yapılan açıklamada ABD'nin 'tamamen çekilme' kararının inandırıcı olmadığı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood ise 'IŞİD tehdidi devam ediyor' açıklamasında bulundu.

ABD’nin Suriye’den tamamen geri çekileceğini açıklamasının ardından konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Pazar günü ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede durumdan haberdar edildiklerini belirtti.

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile gerçekleştirdiği bir görüşmeye atıfla, “Bölgedeki etkilerini, hayata geçirmenin farklı yollarına sahip olduklarını açıkça belirttiler" dedi.

İsrail’in kendisini savunmaya devam edeceğini belirten Netanyahu, “Elbette karar ABD’nindir... Programlarını takip edecek ve bizimle nasıl ilişkilendiğini göreceğiz” dedi.

RUSYA: TAMAMEN ÇEKİLECEĞİNE İNANMIYORUZ

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, ABD’nin Suriye’den tümüyle çekileceğine inanmadıklarını belirterek, “ABD, özel kuvvetlerini ve hava güçlerini Suriye’de bırakacaktır. Rusya da Şam’la yaptığı anlaşmalar doğrultusunda Suriye’de kalmaya devam edecek.” dedi.

İNGİLTERE: IŞİD TEHDİDİ SÜRÜYOR

İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, “Suriye'de IŞİD'i yendik, oradaki varlığımızın tek nedeni buydu” açıklamasına şiddetle karşı çıktıkları söyledi. Ellwood, “Tehdit, başka aşırıcılık biçimine dönüşmüş haliyle hala canlı bir biçimde sürüyor” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'den 'tamamen çekileceğini' duyurmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump “Suriye'de kalmak için bir neden kalmadığını” söyemiş, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada çekilme planının başladığı duyurulmuştu.