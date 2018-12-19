ABD'den Suriye'den çekilme planı: Varlık sebebimiz 'ortadan kalktı'

Wall Street Journal, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden 'tamamen çekilmeyi' planladığını açıkladı. Haberin ardından, ABD Başkanı Donald Trump 'Suriye'de IŞİD'i yendik, orada bulunmamızın tek nedeni oydu' dedi.

Wall Street Journal'ın haberine göre ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusundaki güçlerini 'tamamen çekilmek' için hazırlığa başladı.

Haberde bölgeden çekilmenin "ABD'nin Ortadoğu'daki stratejisini karmaşaya sokacağı" söyleniyor.

ABD'li yetkililerin bölgedeki ortaklarını bölgeden ayrılacaklarına dair bilgilendirmeye başladıklar söyleniyor.

ABD yönetimi IŞİD varlığı sona erse de bölgeyi terk etmeyeceğini söylüyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın operasyon açıklamasının ardından Türkiye ile ABD arasında görüşmeler başlamıştı.

Bölgede Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı güçler bulunuyor.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Trump açıklamasında "Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğrattık, Trump başkanlığında Suriye'de bulunmak için tek sebebim buydu" dedi.

Trump’ın açıklamasının ardından konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Bu kampanyanın bir sonraki aşamasına geçerken, ABD birliklerinin ülkelerini dönüşünü başlatmış bulunuyoruz” ifadeleri ile geri çekilme planını doğruladı.

'ABD GÜÇLERİ ZAFER KAZANDI'

IŞİD’in bundan 5 yıl önce ortadoğuda “çok etkili ve tehlikeli bir güç” olduğunu belirten Sanders ABD’nin “bölgedeki hilafete son verdiğini” ekleyerek, “Suriye'de IŞİD karşısında kazanılan bu zaferler, Uluslararası Koalisyonun kampanyasının sona erdiğine işaret etmiyor” ifadelerini kullandı. Sanders ayrıca ABD ve müttefiklerinin “radikal islamcı teröristlere karşı birlikte çalışmaya devam edeceğini” söyledi.

'ÇEKİLME KARARI ERDOĞAN'A BİLDİRİLDİ'

Beyaz Saray'dan yapılan bir diğer açıklamada ise "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor. Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti. Trump, son iki yıldır Suriye'den çıkmak istiyordu. ABD'nin amacı Suriye'deki iç savaşı bitirmek değil, IŞİD'i yenmekti" denildi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

White, açıklamasında, "Koalisyon IŞİD'in elindeki toprakları özgürleştirdi ancak IŞİD'e karşı kampanya bitmedi. IŞİD karşıtı kampanyanın yeni aşamasına geçerken Suriye'den askerlerimizin eve dönüş sürecini başlattık." ifadesini kullandı.

Kuvvet koruma ve operasyonların güvenliği için daha fazla detay vermeyeceğini belirten White "IŞİD'i her nerede faaliyet gösterirse göstersin yenmek üzere ortak ve müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

'İKİ BİNDEN FAZLA ASKERİ PERSONELİ KAPSIYOR'

Resmi açıklamaların yanı sıra ABD basınına konuşan askeri yetkililer, çekilme planına ilişkin farklı açıklamalarda bulundu. Washington Post’a konuşan ABD’li askeri yetlililer, bölgede bulunan 2 binden fazla ABD askeri personeli etkileyecek kararın “olabildiğince hızlı bir biçimde” uygulanacağını söyledi.

'ÇEKİLME 2-3 AYDA TAMAMLANACAK'

Reuters'ın haberine göre, kuzeydoğu Suriye'de bulunan tüm ABD'li askeri birliklerin çekilmesi değerlendiriliyor. Reuters'e konuşan ABD'li bir yetkili, Suriye'de IŞİD'e karşı operasyonların tamamlanmasıyla çekilmenin gerçekleşeceğini söylerken, Amerikan askerlerinin çekilme takvimini 60-100 gün içinde diye açıkladı. ABD'li yetkili "ABD Dışişleri'nin tüm personeli Suriye'den 24 saat içinde çekilecek" bilgisini paylaştı. Bunların operasyonlara doğrudan kaylmayan, ABD askerlerine istihbarat-lojistik desteği veren personel olduğu kaydedildi.

'PLAN SURİYE'NİN TAMAMINI KAPSAYACAK'

CNN de, Pentagon'daki bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "tamamen çekilme" planının üzerinde çalışılmaya başladığını, kararın ABD Başkanı Donald Trump tarafından alındığını söyledi.

Ağırlıklı olarak Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğusunda bulunan ABD güçleri, ülkenin güneydoğusunda da Ürdün sınırı boyunca askeri varlığını sürdürüyor