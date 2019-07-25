ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki gemilerine donanma eşlik edecek

ABD Savunma Bakanı Mark Esper göreve başladığı ilk gün yaptığı açıklamada İran’dan kaynaklandığını öne sürdüğü tehdide karşı Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilerine donanmanın eşlik edeceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, göreve başladığı ilk gün bakanlıkta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nda alıkoyduğu gemilerle ilgili soruyu yanıtlayan Esper, İngiltere donanmasının kendi gemilerine eşlik ettiğini belirterek “Biz de risk değerlendirmesine göre kendi gemilerimize eşlik edeceğiz. Sanırım diğer ülkeler de gemilerine eşlik edecek” dedi. Esper bunun her ticari gemiye bir savaş gemisi tahsis edilmesi anlamına gelmediğini söyledi.

Esper, ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndaki bağımsız “çabalarının”, Avrupa öncülüğünde körfezdeki gemileri korumak iddiasıyla kurulması planlanan askeri güç ile birbirini “tamamlayacağını” söyledi.

ABD Savunma Bakanı Esper, Basra ve Umman Körfezi’nde seyrüsefer özgürlüğünü güvenceye almayı ve İran’ın “provokasyonları”na karşı koymayı amaçladıklarını iddia ederek “Bunu ister büyük bir grupla ister alt gruplarla yapalım birbirini tamamladıkları sürece hepimiz net olarak koordinasyon halinde olacağız” diye konuştu.

Esper'in bu açıklaması İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nı koruma iddiasıyla kurulacak Avrupa gücünün, ABD'nin İran'a karşı "maksimum baskı politikası"nın bir parçası olmayacağını açıklamasının ardından geldi.