ABD'den açıklama: Türkiye'nin S-400 alımı Patriot sürecini bitirir

ABD'li bir üst düzey yetkili Washington'da Türk heyeti ile gerçekleştirilen toplantıların verimli geçtiğini söyledi.
ABD'li üst düzey yetkilinin açıklamalarından önemli kısımlar şöyle:
'ABD SURİYE'DEN ÇEKİLECEK'
"ABD Suriye'den çekilecek, buna şüphe yok. Türkiye'ye söz verdik, tutmak için çalışıyoruz."
TÜRKİYE'YE VENEZUELA ÇAĞRISI
"Türkiye'yi Guaido'ya destek vermeye davet ettik."
PATRIOT SATIŞI
"Türkiye'nin S-400 alımı F-35'leri tehlikeye sokar, Patriot süreci son bulur."
TUTUKLU KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI
"Türk hükümetinden güvenilir kanıt bekliyoruz."