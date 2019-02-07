ABD'den açıklama: Türkiye'nin S-400 alımı Patriot sürecini bitirir

ABD'li bir üst düzey yetkili, 'Türkiye'nin S-400 alımı F-35'leri tehlikeye sokar, Patriot süreci son bulur' dedi. ABD'li yetkili Türkiye'ye Venezuela için çağrıda bulunduklarını da söyledi.
Perşembe, 07 Şubat 2019 15:11

ABD'li bir üst düzey yetkili Washington'da Türk heyeti ile gerçekleştirilen toplantıların verimli geçtiğini söyledi.

ABD'li üst düzey yetkilinin açıklamalarından önemli kısımlar şöyle:

'ABD SURİYE'DEN ÇEKİLECEK'

"ABD Suriye'den çekilecek, buna şüphe yok. Türkiye'ye söz verdik, tutmak için çalışıyoruz."

TÜRKİYE'YE VENEZUELA ÇAĞRISI

"Türkiye'yi Guaido'ya destek vermeye davet ettik."

PATRIOT SATIŞI

"Türkiye'nin S-400 alımı F-35'leri tehlikeye sokar, Patriot süreci son bulur."

TUTUKLU KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI

"Türk hükümetinden güvenilir kanıt bekliyoruz."

 