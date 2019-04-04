ABD'de 'sosyalizm' saflaşması

JP Morgan İcra Kurulu Başkanı Dimon ABD'de yükselen “demokratik sosyalizm” dalgasını karşısına aldı. “Demokratik sosyalist” siyasetçilerin reform önerilerini muhatap alan ve bu kadarına bile tahammül edemeyen Dimon, bunun “ülke için bir felaket” olacağını belirtti.

Dünyanın en güçlü bankacısı sosyalizme, “durgunluk, yolsuzluk ve daha da kötü şeyler” ürettiğini savunarak saldırdı. JP Morgan İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, hissedarlarına yönelik yıllık mektubunda sosyalizmi hedef aldı ve bunun “ülke için bir felaket” olacağı uyarısı yaptı.

Geçen yıl 31 milyon dolar kazanan ve Forbes'in tahminine göre 1,3 milyar dolarlık serveti bulunan ABD'nin en büyük bankasının başındaki Dimon, ABD'de ortaya çıkan yeni sol dalgayı hedef aldı.

İngiliz gazetesi Guardian Dimon'un “demokratik sosyalizm New York temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez ve Bernie Sanders'ın destekçisi olanları da içeren yeni bir siyasetçi kuşağının savunduğu demokratik sosyalizmi hedef aldığını" vurguladı.

Dimon'un saldırgan mektubu, Sanders ve Senatör Elizabeth Warren gibi sol kanat Demokratların “büyük işletmelerin dağıtılması ve özellikle bankacılık alanında daha fazla düzenleme yapılması” çağrılarının ardından geldi. ABD'deki “demokratik sosyalizm” akımı, sol kanat Demokratların kapitalizmin reforme edilmesi önerileri üzerinde yükseliyor ve temelde sosyal demokrat bir yaklaşıma oturuyor. 2020 seçimlerinin temel başlıklarından biri olacağı anlaşılan “sosyalizm” tartışmalarına ABD Başkanı Donald Trump da çoktan dahil olmuş durumda. Trump Birliğin Durumu konuşmasında “Amerika'nın asla sosyalist bir ülke olmayacağına dair kararlılığımızı bugün bir kez daha ortaya koyuyoruz” ifadesini kullanmıştı.

'SOSYALİZM TUKAKA'

JP Morgan İcra Kurulu Başkanı Dimon mektubunda “Hükümetler şirketleri kontrol ettiğinde, ekonomik varlıklar (şirketler, borç verenler vb.) zaman içinde politik çıkarlar için kullanılır hale gelir. Bu da verimsiz şirketler ve pazarlara, muazzam adam kayırma ve yolsuzluk vakalarına yol açar” diye yazdı.

Devamında “Sosyalizm kaçınılmaz olarak durgunluk, yolsuzluk ve -kişisel yaşamlara ve ekonomiye müdahale kapasitesi artmış otoriter hükümet görevlileri gibi- daha da kötü şeylere neden olur. Daha önceki örneklerde de yaşandığı gibi bu da ülke için bir felaket olacaktır” ifadelerini kullandı.

Geçen ay yaptığı bir konuşmada kapitalizmin yarattığı yıkımdan örnekler vermiş olan Dimon, mektubunda kapitalizmin “kusurlarını” kabul etmekle birlikte onu “dünyanın gördüğü en başarılı ekonomik sistem” olarak niteledi.