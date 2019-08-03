ABD Pasifik’e orta menzilli füze yerleştirmeyi planlıyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Pasifik’e orta menzilli füze konuşlandırmayı planladıklarını belirtti. Esper, Çin'in buna tepkisinin ne olacağına ilişkin soruya 'Şaşırmamalılar' diye yanıt verdi.

ABD’nin Rusya ile Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması’ndan (INF Anlaşması) resmen çekilmesinden bir gün sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Pasifik’e karadan atılan orta menzilli konvansiyonel füze yerleştirmek istediklerini söyledi.

Avustralya’nın başkenti Sidney’e yolculuğu sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esper, sözkonusu füzeleri nereye yerleştireceklerine ilişkin soruya bunun “müttefiklerle müzakeler”in sonucuna bağlı olduğunu söyledi. Zamanlama konusunda ise Pentagon şefi, “Geç olmasındansa yakında olmasını tercih ederiz. Aylar içinde olmasını tercih ederim ama bu işler umduğunuzdan daha uzun sürebiliyor” diye konuştu.

Esper, Çin’in bu hamleye tepkisinin ne olacağının sorulması üzerine “Onların ordu envanterinin yüzde 80’ini orta menzilli sistemler oluşturuyor. Bizim de bu türden bir yeterliliğe sahip olmak istememiz onları şaşırtmamalı” dedi.

'NEW START'A DİĞER NÜKLEER GÜÇLER DE KATILMALI'

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan ve süresi Şubat 2021'de dolacak olan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) uzatılmasının da mantıklı olmayacağını söyleyen Esper, ABD'nin anlaşmanın diğer nükleer güçleri masaya getirmesi ve anlaşmanın denetlediği silah türlerini genişletmesi gerektiği yorumunu yaptı. Esper, yeni bir silahlanma yarışının başlayacağını düşünmediğini, ancak ABD'nin "hem Avrupa'yı hem de Pasifik'i koruyacak" kapasitede füzeler konuşlandırması gerektiğini ileri sürdü.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 8 Aralık 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den dün resmen çekilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada INF Anlaşması’ndan resmen çıkılmasıyla birlikte karadan atılan konvansiyonel füzelerin geliştirilmesine başlanacağı belirtilmişti.

