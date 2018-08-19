ABD delegasyonu Kobani'yi ziyaret etti, destek sözü verdi

ABD'li askeri ve siyasi yetkililerden oluşan bir delegasyon, Kobani'yi ziyaret ederek destek sözü verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda siyasi danışmanlık yapmakta olan William Robak öncülüğündeki ABD heyeti, Kobani'yi ziyaret etti. Dün yapılan ziyarete ABD'li askeri ve siyasi yetkililerin katıldığı aktarılıyor.

Kobani'de askeri bir hastaneyi ziyaret eden ABD delegasyonu, Kobani Yönetim Konseyi Eş Başkanı Enver Müslim ile görüştü.

ABD'li delegasyon Kobani'ye tıbbi ekipman sözü verdi. Ayrıca Robak önderliğindeki heyet kenti ve kent yönetimini destekleyeceklerini açıkladı.

Kobani, halen PYD'nin kontrolünde. Robak öncülüğündeki heyet daha önce Rakka'yı da ziyaret etmişti.