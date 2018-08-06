AB, yaptırımları tanımıyor: 'İran ile finansal kanalları açık tutacağız'

Avrupa Birliği Dışişleri Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini ve İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin ortak açıklama yaparak, 'finansal kanalları açık tutacağız, İran'ın petrol ve doğalgaz ihracına devam etmesi üzerinde çalışacağız' dedi.

Avupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaparak, ABD yaptırımlarına rağmen Tahran ile işbirliğinin sürdürüleceğini ifade etmişti.

ABD Hazine Bakanlığı bugünden itibaren İran'a karşı, otomotiv ve madencilik sektörünü de kapsayan yaptırımların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

İngiltere, Fransa, Almanya dışişleri bakanları ve Mogherini bugün ortak bir açıklama yaparak, Washington'un İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesine ve yeniden yaptırımlar getirmesine üzüldüklerini belirttiler. Üç ülke ve AB adına yapılan açıklamada İran ile "etkili finansal kanalların" açık tutulacağı belirtildi.

'İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ'

Açıklamada İran ile imzalanan Geniş Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasına bağlı kalınacağı vurgulandı.

ABD'nin masadan çekildiği, nükleer anlaşması olarak bilinen JCPOA'ya ilişkin, ortak açıklamada, "JCPOA'ya bağlı kalan taraflar, diğer şeylerin yanı sıra, İran ile etkin mali kanalların korunması ve sürdürülmesi ve İran'ın petrol ve doğalgaz ihracının devam etmesi üzerinde çalışmaya kararlı" dendi. "İran ile nükleer anlaşmayı korumak bir uluslararası anlaşmalara saygı ve uluslararası güvenlik meselesidir" ifadeleri kullanıldı.

AVRUPALI ŞİRKETLER, ABD YAPTIRIMLARINA UYMAYACAK

Açıklamada, "AB'nin güncellenmiş Engelleme Statüsü, meşru bir şekilde İran ile iş yapan AB şirketlerini, ABD'nin sınır ötesi yaptırımlarından korumak için 7 Ağustos'ta yürürlüğe girecektir" dendi.

AB'nin güncellenmiş Engelleme Statüsü, Avrupalı şirketlerin ABD yaptırımlarına uyum sağlamasını yasakladığı gibi, herhangi bir yabancı mahkemenin Avrupalı şirketlere ilişkin verdiği kararın etkisini, cezayı kompanse etme taahhüdünde bulunarak, sıfırlıyor.