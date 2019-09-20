Güven Park’ın açları

Bu bizim Güven Park ne açlar, ne yoksullar, ne eziyetler görmüştür.

Parkın açılışına ilişkin 1930 tarihine rastladım, çok emin değilim de, anıtın açılışı 1934’te olmuş. Kemal Paşa da bulunmuş açılış töreninde. Oradaki anıt da şimdi “Güven Anıtı” olarak bilinmekle birlikte, başlangıçtaki adı “Emniyet Abidesi” imiş.

Bu kadar yeter. Böyle tarih kayıtları uzatıldıkça işlevsizleşiyor ve anlamsızlaşıyor, demek istiyorum.

Buna karşılık, bizim diyerek sahiplenmekte bir haksızlık, densizlik, had bilmezlik falan da görmüyorum. Benim, dolayısıyla, benim kuşağımın bu parkla ilişkisinin tarihi yarım yüzyılı çoktan geçmiştir; sahiplenmeye enikonu hak verdirecek bir süredir.

Öte yandan, Cumhuriyet’in onuncu yılı vesilesiyle çekilmiş o eski Sovyet belgeselinin adındaki saptamayla, nasıl “Türkiye’nin kalbi Ankara” ise Ankara’nın kalbi de Güven Park’tır, diyebiliriz. Uzun bir süre boyunca öyleydi. Ankara’nın başkentliğinin bile açık örtük sorgulanır olduğu bir zamanda hâlâ öyle olup olmadığı ise tartışılır.

Parkın açılışını 1930 kabul edersek, benim onunla tanışmam 37 yıl sonraya denk geliyor, demektir. Yıllardan 1967 idi, sonbahardı ve ben üniversite okumaya Ankara’ya gelmiş, taşralı bir gençtim. Okulum o zamanlar kentin dışında, Eskişehir yolunda bir yerdeydi; her türlü berbat “kampus” ya da “kampüs” sözcükleri yerine sonradan uydurulmuş, hiç de kötü olmayan Türkçesiyle yerleşke o yönde, kent merkezinin aşağı yukarı 10 kilometre uzağındaydı. Ama otobüslerimiz vardı, makul aralıklarla bizi getirir götürürdü kent ile yerleşke arasında. Amerikan ordusunun dünya savaşlarının ikincisinde askerlerini taşımakta kullandığı otobüsler olduğu söylenirdi, öyle bilirdik, “et arabası” adıyla anılırdı öğrencilerin dilinde.

İşte o et arabalarının yerleşke içindeki yurtlara doğru son seferi, yanlış hatırlamıyorsam, gece yarısı ya da yarım saat önce Güven Park’ın yanından başlardı ve onu kaçırmak bizim için felakete yakın sayılabilecek bir durumdu; çünkü, hele kış mevsimindeysek, 10 kilometre yürünmesi kolay kolay göze alınamayacak bir uzaklıktı. Ayrıca, o zamanlar Ankara’nın kışları öyle böyle değildi. Kilometrelerce yürümek ne söz, son otobüsü kaçırmamak için belli bir ihtiyat payı bırakarak da erkence gelmişseniz, dile getirmek bakımından üşümek sözcüğünün hiçbir biçimde yetmeyeceği bir tür işkence süresi yaşardınız. Yıllar sonra oradaki üşümelerimi anlatabilmek için çok uğraşmış, ama hiçbir zaman eksiksiz olarak anlatamamışımdır. Şimdi de, üstelik kendi kendime bile anlatamıyorum; ancak, bellekte bu tür üşümelere ayrılmış bir yer varsa eğer, oradan bir uyarı alıyor ve anlatamasam da yeniden yaşıyorum sanki. İnanmadığım Tanrı düşmanımın başına vermesin!

Şu yazdığımın pek kişisel ya da özne durumundaki kişilerin sayıca sınırlı kaldığı bir örnek olduğu söylenebilir. Ancak, az çok benzerlerini yaşamış pek çok insan vardır.

Bu park neler neler yaşamıştır, daha ilk cümlede yazdım. Örnek olsun, yasal ve yasadışı ne çok gösteri gerçekleştirilmiştir içinde, yanında, yöresinde. Coplananlar, dövülenler, öldürülenler olmuştur. Devlet terörüne de kör teröre de sahne olmuştur. Halkın türlü çeşitli kutlamalarına da devletin “en nihayet fethettik şu Avrupa Birliği’ni” temalı ve pek gülünçlü törenlerine de tanıklık etmiştir…

Bununla birlikte, toplumsal gösteriler açısından epeydir yasak bölge konumundadır. “Kamu güvenliği” gerekçesiyle alanı daraltılmış, en küçük bir toplumsal gösteri olasılığının varlığında, hatta öyle bir olasılık hiç yokken bile, polisler için bir açık hava karargâhı olarak kullanılır duruma gelmiştir.

Yine de bir yanındaki duraklarda üst üste yığılmış dolmuşlara yetişmeye çabalayan Ankaralı emekçilerle ağaç diplerinde yarenlik ve flört eden gençlerin, kılığını kıyafetini ya da tipini beğenmediği insanlara kimlik sorgulaması yapan polislerle simit ve çiçek satıcılarının iç içe yaşadıkları, çoğu kez sevimli görünen bir mekân işte…

Bu tarihsel ve güncel, başka bir anlatımla, ara sıra gelip geçenler için bile belli bir tarihi olan bu hâlâ canlı mekânda açlar hiç eksik olmamıştır kuşkusuz. Ama gelip kendini yakanına ilk kez tanık olduk galiba.

Verilen haberlerde 45 yaşında olduğu belirtilmekle birlikte, çoğu sınıf kardeşleri gibi altmışının altında göstermeyen bir yurttaş, bizim Güven Park’a gelmiş, aç ve çaresiz olduğunu söyleyerek kendini yakmaya kalkışmıştı, iki hafta bile olmadı, hatırlanacaktır. Neyse ki, oralardaki polislerden biri yangın söndürme aygıtı ile müdahale ederek olayın daha acı boyutlara ulaşmasını engellemişti. Aktarılan böyleydi.

O yurttaşımızın fotoğrafında gördüğüm gözleri, bana iki şeyi çağrıştırdı: Biri, biraz önce anlatmaya çalıştığım üşüme dakikalarındaki kendi gözlerim. Nasıldı acaba, diye düşündüm. Hiç öyle uzun süreli ve çaresiz açlık çekmediğime göre, gözlerimle en çok kendimi ele verdiğim anlar onlar olmalı, acaba o anlarda gözlerim nasıldı? Öbürü ise, belki başka insanların da aklına gelmiştir, bizim Nâzım’ın daha yirmili yaşlarının başındayken yazdığı şiirdeki açların gözbebekleri de böyle mi görünüyordu acaba?

“Uzaktan/ simsiyah sivriliği/ nokta nokta uzayıp damara batan/ kocaman başlı bir nalın çivisi gibi/ deli gözbebekleri/ gözbebekleri!”

Bu dizelerde betimlenen görüntüyü bizim Güven Park açlarının simgesinin gözlerinde gördüğüme çok fazla benzetemediğimi söylemeliyim. Ama hemen sonraki dizeler öyle değil:

“Hele bunlar/ hele bunlarda öyle bir ağrı var ki,/ bunlar/ öyle bakarlar ki!...”

Burada anlatılan ağrı ya da acı, açların gözlerindekinden çok onları görenlerdeki acıdır. Bu örnekte, şairin duyduğu acıdır, onun süreğenleşmiş hali olan ağrıdır.

O kırkbeşlik olduğu kayda geçirilen, benimse altmışından aşağı değildir dediğim yurttaşımızın gözleri de anlatmakta güçlük çektiğim bir acı verdi bana. O günden beri de ağrım sürüyor.

Hep ağrıyacak, biliyorum, neremse ağrıyan.

Şunu da biliyorum: Yapmaya çalıştığımız, kutsanacak bir özveriyle, bizim dışımızdaki insanların acılarını dindirmek için uğraşmak değildir; kendi ağrılarımıza da son vermek için mücadele ediyoruz.