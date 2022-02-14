Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) tartışılmasın mı?

Meslek hayatım boyunca sürekli benden daha kıdemli hariciyecilerden şu lafı işittim: “Oğlum sen de en son söylenecek lafı en başta söylüyorsun.” Bazı canlılar eğitilebiliyor diyorlar ama ben onlardan değilim anlaşılan zira yine öyle yapacağım ve en başta söyleyeceğim: TMT terör örgütü filan değildir ama tartışılmaz hiç değildir.

Yukarıdaki görsel 12 Ağustos 1997 tarihinde Lefkoşa’daki görevimin son günlerinde Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği tarafından bana verilen bir plakettir. En üstünde “Türk Mukavemet Teşkilatı Öncüllüğünde Sembolleşen Direnişimiz (1958-76)” ibaresi bulunur. Görselde TMT’nin komuta kademesi olan Bayraktarlığın ve ona bağlı 10 sancaktarlığın armaları yer almaktadır. Bayraktarlığın ve 10 sancaktarlığın sekizinin armasında kurt vardır. Sol alt kısımda “Kıbrıs, Kıbrıs Türklerinin Vatanıdır. KKTC Asgari Sınırdır” yazmaktadır. O kurtlar beni ısırıp faşist yapamayacakları gibi, alt bölümdeki slogan da “irredantizm”i desteklediğim anlamına gelmemektedir.

Bu plaketi Lefkoşa’dan sonra görev yaptığım her başkente taşıdım ve arkamdaki duvara astım. Şimdi de evimdeki çalışma odasının duvarında Che Guevara ile Uğur Mumcu’nun portrelerinin komşusu olarak duruyor. Bugüne kadar “sen ne biçim solcusun, ne menem Komünistsin?” yollu sorular yöneltenlere de “Bu fahri Kıbrıs Mücahitliği belgemdir. Kıbrıs Türk Halkı’nın barış ve refah içinde özgür yaşaması için harcadığım emeğin karşılığıdır” yanıtını verdim. Bundan sonra da aynı yanıtı vereceğim.

Şimdi hal tercümesini bir yana bırakıp konuyu didiklemeye temel kavramların anlamlarından başlayalım.

Kontrgerilla, ülkenin belirli bir yerinde baş gösteren silahlı bir ayaklanmaya karşı mücadele etmek için görünen Devlet yapısının dışında oluşturulmuş ve geçerli hukuk düzenine uyma zorunluğu bulunmayan gücün adıdır. Türkiye’de bunun somut örneği NATO’nun isteğiyle ve desteğiyle Özel Harp birimi tarafından Sosyalist harekete karşı yürütülmüş mücadele olarak bilinmektedir. Bu mücadelede devlete doğrudan bağlı birimler kadar Ülkücü Hareket mensupları da eğitilmiş ve kullanılmıştır.

Özel Harp Dairesi adıyla bilinen birimin varlığı elbette Türkiye’nin NATO üyeliğiyle bağlantılıdır ama bununla sınırlı da değildir. Bunun da bir hikayesi ve bir geçmişi vardır.

Osmanlı Devleti 20. Yüzyıla adım atarken iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki üyesi subaylar, harp okullarında yabancı subaylardan gördükleri derslerden olduğu kadar Balkanlar’daki ve Anadolu’daki çete faaliyetlerinden de esinlenerek olası bir işgal durumunda direnişi örgütleyecek bir yapı oluşturmayı düşünmüş ve bunu uygulamaya koymuşlardır. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yenileceği belli olduğunda Anadolu’da ve Trakya’da işgale karşı direnebilmek için kadrolar belirlenmiş ve ülkenin çeşitli yerlerine küçük çaplı silah yığınakları yapılmıştır. Kuvâ-yi Milliye’nin, Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri’nin kuruluşu da Kurtuluş Savaşı da bu hazırlıktan ve yapıdan bağımsız düşünülemez.

Bu kısa anımsatmadan sonra güneye inip, Doğu Akdeniz’in bir dönem şaraplarıyla, şimdi ise “hayırsever” mafya şahsiyetleriyle meşhur olan yeşil adasına bakalım.

Kıbrıs’ta yaşananların başrol oyuncusu tartışmasız Kıbrıs Rumlarıdır. Kıbrıs Rumları, sağcısıyla, solcusuyla, II. Dünya Savaşı’ndan itibaren bir Birleşik Krallık (ikinci aktör) sömürgesi olmaktan kurtulmak için siyasi ve silahlı bir mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadelenin birinci hedefi “kendi kaderini tayin”dir demek doğrudur. Asıl mesele o kaderin içeriğiyle ilgilidir. Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi başta olmak üzere Rum milliyetçileri bu kaderin Yunanistan’la birleşmek (Enosis) olduğunu düşünürlerken Ada’da 1920’lerden itibaren güçlenen Rum Komünistler bağımsız, sosyalist bir Kıbrıs hedefiyle harekete geçmişlerdir.

O dönemde Ada’da sayısal olarak da siyasi güç olarak da ihmal edilebilir ağırlık taşıyan, üçüncü aktör, Kıbrıslı Türklerin, daha sonra da dördüncü aktör Türkiye’nin Kıbrıs meselesine dahil edilmesinin bir İngiliz “fikrinin” sonucu olduğu da tartışılamaz. Birleşik Krallık Hindistan’da yaptığının bir benzerini Kıbrıs’ta da yapmış ve Rumların sömürge karşıtı hareketlerinin karşısına Kıbrıslı Türkleri koymuştur.

Kıbrıslı Rumların örgütü sağcı, milliyetçi, doğal olarak anti-komünist ve Kilise destekli EOKA’dır. EOKA’nın başındaki Grivas Yunanistan Ordusu’nun zamanında Anadolu’da da çarpışmış bir subayıdır. Grivas’ın isyanın ilk yıllarında Kıbrıslı Türklerden ziyade İngiliz hedeflerini önceleyen bir taktik uygulamaya çalıştığı da tarafsız sayabileceğimiz tarihçilerin üzerinde birleştiği bir olgudur. Birleşik Krallık’ın Türkleri güvenlik gücü olarak kullanmaya başlamasının ardından meselenin toplumlararası bir çatışmaya evrildiği, EOKA’nın silahını bu kez Kıbrıs Türkleri’ne doğrulttuğu da bir başka tarihsel gerçektir.

Bu kargaşa içinde Rum Komünistlerin yani AKEL'in (Emekçi Halkın İlerici Partisi) ilerici Kıbrıslı Türkleri de mücadeleye katmak için çaba gösterdiği ama bu yönüyle Kıbrıs Rum kitlesi içinde azınlıkta kaldığı da bir diğer gerçektir.

Bu tablo içinde, Birleşik Krallık’ın 1950’lerin ikinci yarısından itibaren Türkiye’yi oyuna sokma planının başarıya ulaşmasındaki birinci faktörün Türkiye’yi yönetenlerin Milliyetçi refleksleri olduğu, “Komünizmle Mücadele” ülküsünün çok daha tali bir faktör teşkil ettiği bana göre kesindir. Grivas da, Makarios da Komünist değildir.

Gelelim Kıbrıslı Türklere. 1956 yılında, sömürge karşıtı mücadelenin toplumlararası çatışmaya evrildiği bir ortamda, Volkan, Türk Mukavemet Birliği ve Kara Çete gibi direniş örgütleri kurulduğu bilinmektedir. Bu parçalı yapıyı birleştiren ise kuşkusuz T.C. Genelkurmay Başkanlığı Özel Harp Dairesi’nin (o dönemdeki ismi Seferberlik Tetkik Dairesi’dir) dolaylı veya doğrudan desteğiyle 1957-58 yıllarında oluşturulan Türk Mukavemet Teşkilatı’dır. TMT’nin anti-komünist olduğu yadsınamaz ama birincil meselesi Komünizmle Mücadele filan değil, Ada’nın ikiye bölünmesi (Taksim), daha sonra da Türklerin yaşadığı kısmın Hatay misali Türkiye’ye katılmasıdır. TMT de Kıbrıslı Türkler adına bir nevi kendi kaderini tayin hakkını kullanmış ama tercihini tıpkı Grivas gibi “Anavatan’a katılma”ya yöneltmiştir.

TMT’yi bir kontrgerilla yapılanması olarak tanımlamak isabetli değildir. Zira mücadelesi kurulu düzeni korumaya değil, yıkmaya yöneliktir. Kurulduğu ve faaliyetine devam ettiği yıllar boyunca ise her zaman “illegal”dir. “İllegalite”si veya Türkçesiyle yasadışılığı örgütün içinde bulunduğu dönemde hâkim olan hukuk düzeninin dışında olduğu anlamına gelmektedir. TMT, 1960’a kadar Birleşik Krallık Sömürge Yönetimi’nin, 1960’dan sonraki dönemde ise Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasalarına göre kesinlikle yasadışıdır. Yasadışılık ile gayrimeşruluğun aynı şey olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur.

Şu da açıktır: TMT sağcı, milliyetçi, şiddete başvuran, baskıcı bir örgüttür. TMT’nin Bayraktar Camii’nin bombalanmasından Kıbrıslı Türk solcu ve diğer muhaliflerin “işbirlikçi” diye etiketlenerek vahşice öldürülmesine kadar sayılamayacak kadar suç işlediği de net olarak bilinmektedir. Bunları ortaya koymak, girişilen provokasyonların ve kıyılan canların esasen Ada’yı Yunanistan’la birleştirmek isteyen EOKA ve onun hemen yanında duran Rum Ortodoks Kilisesi’ne karşı verilen mücadeleye ağır bir leke sürdüğünü söylemek de suç olamaz.

Diğer taraftan, zamanında Alpay Durduran’ın, Özker Özgür’ün, Mustafa Akıncı’nın da Mücahit olarak elde silah emrinde savaştığı TMT’nin var olmadığı bir senaryodan Kıbrıslı Türklerin daha kazançlı çıkacağını, TMT’nin varlığının ve mücadelesinin tetiklediği Türkiye’nin askeri müdahalesi olmasa Ada’da bağımsız sosyalist bir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulabileceğini ileri sürmek de en hafif deyimle hayalciliktir. Bu yüzden Kıbrıs meselesi irdelenirken, öncelikle Makarios’un uzun ve siyah entarisinden de Grivas ve onun çırağı Samson’un gerici milliyetçiliğinden de Kıbrıs halklarının yararına bir şey çıkmayacağı gerçeğini kabullenmek gerekir.

“TMT Kuvâ-yi Milliye’dir” yaygarası koparan gerici tayfaya gelince… O ilkesiz ve bilgisiz güruhun lider takımının 2004 yılı ve sonrasında TMT’nin kurucusu Rauf Denktaş’a nasıl ağır ve galiz hakaretlerle saldırdığını kendi kulaklarımla duyduğum için bunları ciddiye almaya değmez.

Tarih geniş bir yatakta sessizce akan, kıyısından bakınca dibindeki taşların görülebildiği sakin bir nehir değildir. Tarihte ve diplomaside analojiden medet ummak cahilliğin en belirgin dışavurumudur.

TMT TMT’dir, Kuvâ-yi Milliye Kuvâi Milliye’dir. Her biri kendi dönemlerinde özgül işlevini yerine getirip tarih sayfalarındaki yerini almıştır. Her biri tartışılabilir.

Kestirmeciliğe, kolaycılığıya, indirgemeciliğe düşmeden tartışılmalıdır da.