Tembellik bir haktır ve ciddiyet ve de sorumluluk ister…

Epeyce bir süre önce okumuştum. Son dönemde çalışma odamın bir köşesinde yeniden elime geçince kısa bir not yazmalı diye düşündüm bu keyifli kitapla ilgili: Organik Bozukluk: 21. Yüzyılda Tembellik Hakkı.

Genç bir gazeteci Şenay Aydemir tarafından kaleme alınan kitap, aslında hayatın bir döneminde işsizliği tercih etmenin ya da işsiz kalma durumunda yaşananlara dair kritik gözlemler ve soruların bir araya getirilmesinden oluşuyor.



Aslında sadece işsizlik hali değil, emekliliği düşünen, içinden geçtiğimiz konjonktürde fırsat bu fırsattır denilerek muhaliflerin alayını da temizleyelim bahanesiyle emekliliğe sevk edilen homo memuruslar, açığa alınanların da göz atmasında ve geçici olacak olan bu sıkıntılı dönemde ufakta olsa tebessüm edecekleri ve “budur” diyecekleri sayfalar arasında gezinmeleri yakışıklı bir durum olabilir.

Bu gezinme sırasında çoğu yerde işsizlik kavramını emeklilik diye de okuyabilirsiniz.

Yazar kitabın girişinde belirttiği kurgusunu Karl Marks’ın damadı Paul Lafargue’ın ünlü kitabı Tembellik Hakkı’na (Le Droit à la Paresse) dayandırıyor ve haklı olarak Lafargue’ın teknoloji ve istihdam meselesindeki tezini eleştiriyor.



Bu bağlamda, özellikle günümüzdeki akıllı (!) telefonların elektronik eşkiyalık atraksiyonlarını çalışanların mesai saatlerinin nerede ise 24 saate yayıldığını keyifli örneklerle gösteriyor.

Paul Lafargue ve Kitabı

Şenay Aydemir, aslında bir yazı olarak başlamış ve yazı uzadıkça alt başlıklarla birlikte dokuz bölümlük bir kitaba dönüşmüş.

Kitabın bölümleri;

Tembellik Hakkı

İçeride Mutlu Bir Dünya Var

Dışarıda Mutlu Bir Dünya Var

“Cezaevi” Arkadaşları Önemlidir

Tembelliğin Hayatla Sınandığı Anlar

Bir Duvarın Eşiğinde

Para Paradoksu!

Tembellik Yolu; Oblomov’a Çıkabilir

Ölmeyecek Kadar Canlı, Yaşayamayacak Kadar Ölü.

“Hayat her gün, her fırsatta aslında işsiz olduğunuzu hatırlatır size. Bazen sevgili, bazen anne, bazen bir pantolon ve en acıklısı da bir meyhane olarak çıkar karşınıza. Siz tembelliğe tutundukça, hayat işsizlikle saldırır. Her gün aynı noktadan, çalışmanın kutsallığından vurmaya çalışır sizi. Vura vura aşındırır o noktayı ve bir gün gelir, altı gün çalışıp bir günlük saadet için tembelliğin saltanatını bırakmanız gerektiğini düşünmeye başlarsınız”.

İşsiz kalmak, tüketim zincirinin dışına çıkmak ve hatta atılmak olarak anlaşılmıyor mu? Oysa tembellik hakkını kullanmak için belki en uygun fırsat tam da işsizlik dönemidir. Çalışırken fırsat bulamadığımız ne varsa yapabilmek için epey "boş zaman" açığa çıkmaz mı? Şenay Aydemir, Organik Bozukluk'ta bir yandan bu "boş zamanı" nasıl kullanmak gerektiğini bir yandan da tembelliğin ciddiyet ve sorumluluk gerektiren bir faaliyet olduğunu anlatıyor.

Çalışan network’ünden çıkmayı düşünenler, çıkanlar, tembeller komününün üyesi olmaya hazırlananlar ya da siz, biz, özellikle bizim kuşağın hâlâ memurluk edenleri, hepimiz bu keyifli kitabı bulup, zaman ayırıp okumalı.

Organik Bozukluk: 21. Yüzyılda Tembellik Hakkı.

Yazar: Şenay Aydemir.

Baskı Yılı: Birinci Baskı, Ağustos 2016.

Sayfa Sayısı:107.

Yayınevi: Can Yayınları. Kırkmerak Dizisi.