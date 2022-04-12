Rusya Halep'te ne yaptı?

Bugünlerde moda oldu. “Rusya Ukrayna şehirlerini Halep’e çevirdi, Ukrayna şehirlerinin sonu Halep gibi olmasın” gibi temelsiz, tamamen uydurma sözler ile Rusya’nın Suriye’de IŞİD ve diğer El Kaide uzantısı terör örgütlerine karşı verdiği savaşta Suriye ordusuna verdiği destek çarpıtılıyor.



Rusya Suriye’ye 2015 Eylül ayında girdi ilk olarak. Savaşın en acımasız dönemiydi. Yaklaşık 30-40 bin kadar cihatçının Lazkiye başta olmak üzere bazı kentlere yönelik saldırı yapmaya hazırlandığı dönemdi. Suriye yönetimi Rusya’yı resmen davet etti ve Moskova bu yardım talebine icabet ederek Suriye’ye girdi.



Rusya’nın yaptığı ilk işlerden birisi IŞİD’in karargahlarını vurmaktır. Bu karargahlardan biri Hama-Selemiye taraflarında bulunan bir kamp diğeri Halep’in kuzeybatısında bulunan Leyremun taraflarındaki kamptır. Bu iki saldırı ile o döneme kadar ilk defa IŞİD’e karşı etkili cevap verilmiş oldu.



ABD ve müttefikleri IŞİD’e karşı mücadele ettiği yalanına inandırmış ya herkesi, ABD’nin Kobani sürecinde yaptığı IŞİD’e karşı Suriye’yi değil SDG’yi korumaktır. O dönemde IŞİD Kürtlere karşı geniş bir hamle yapmıştı ve durdurulması gerekiyordu, ABD bu yardımında haklıdır. Ancak aynı ABD sadece kendisine Suriye’de alan açmak üzere işbirliği yaptığı yerel müttefikini korumanın dışında IŞİD’e ve diğer cihatçılara karşı ilkesel bir savaş vermemiştir. Daha da ötesi tam tersi bir tutum içinde bu cihatçıların Suriye ordusuna karşı savaşırken görmezden gelerek “desteklemişti.” Bugün hâlâ aynı politika gereği, kazandığı alanı korumak üzere Suriye’de bulunmaktadır.



Oysa Rusya hem IŞİD hem de diğer cihatçılara karşı geniş bir savaş verdi. Bu savaş sadece Suriye’de yanıbaşımızda cihatçı bir devletin oluşmasının da önüne geçerek aynı zamanda dolaylı olarak Türkiye için de verilmiş bir savaştır. Türkiye’nin ne kadar büyük bir tehlike atlattığı maalesef kamuoyuna yeterince anlatılmadı. Tehlike Afganistan-Pakistan örneği ile gündeme getirildi ancak unutuluverdi.



Rusya’nın Halep ya da diğer bölgelerdeki yerleşim birimlerinde okul, hastane, cami bombaladığı tamamen efsanedir. Mariupol güncel örneği ile anlatalım: Doğum hastanesi Ukrayna birlikleri tarafından ne olarak kullanılıyordu? Doğum hastanesi olarak değil elbette. Azov taburlarının karargahı olarak kullanılıyordu ve Rusya bu binayı vurmadan önce Birleşmiş Milletler’e hastanenin kışla olarak kullanılmaya başlandığını bildirmişti. Dolayısıyla bombalanan yer de doğum hastanesi değil ele geçirildikten sonra askeri binaya çevrilen bir mekandır.



Mariupol’de kışlaya çevrilen bina vurulduktan sonra kendisine gazeteci, haber kanalı yakıştırması yapan Türkiye’deki bazı isimler ve kanallar da dahil aynı teraneyi anlatmaya başladılar: Rusya hastane vuruyor!



Rusya hastane vurmuyor, Rusya kışla / askeri bina vuruyor. Bu kadar basit.



Suriye için de aynı yalanı bin kez yazdılar. Nasılsa insanların doğru olup olmadığını teyit edecek imkanları yok.



Suriye’de sadece caminin, minarenin ayakta kaldığı ama etrafındaki bütün mahallenin/semtin yerle bir olduğu çok sayıda yer vardır. Ama zaman zaman minarelerin vurulduğu da görülmüştür. Neden? Minareye keskin nişancı yerleştirir ve askerleri tek tek avlarsanız elbette bunun karşılığı vardır.



Ya da bir fırın düşünün. Halkın ekmek alması gerekirken militanlar halkı yaklaştırmadıkları fırının önünde “ekmek kuyruğuna” girmiş. Bunların hedef olmasından daha doğal ne olabilir?



Okullar, talan edilen hastaneler askeri kışlaya, silah deposuna çevrilirse bu mekanlar meşru hedef haline gelmez mi?



Şimdilerde savaş muhabiriyim diye cepheye uzak bir iki merkezde poz verip dönenler savaşın korkunçluğunu anlatmaya çalışıyor ya, Reuters, AFP ne yazarsa çevirmekle meşguller çünkü aslında savaşın ne olduğunu bilmiyorlar. Saha tecrübeleri, bilgileri yok. Kafadan sallıyorlar, “Rusya Halep’i bombalamıştı” diye.



Rusya’nın bombaladığı yerler olmadı mı? Elbette! Ama neden bombalandığı, nerelerin bombalandığı, bombalanan yerlerin kimler tarafından ele geçirilmiş olduğu, saldırılarda kimlerin öldüğü konusunda en ufak bir bilgileri yok. Ama iş Rusya karşıtlığına geldiğinde mangalda kül bırakmıyorlar.



Bu gibilere sormak lazım: Halep’i savaş öncesinde ve sırasında gördünüz mü hiç? Hangi semtlerde mahallelerde çatışmaların olduğunu, avludan avluya kurşun yağdığını, ev ev ilerlenebildiğini, cihatçıların sivilleri kalkan yapmak için kendi aileleri başta olmak üzere sivilleri zorla alıkoyduğunu ve buna güvenerek orada sonsuza dek kalacaklarını hesapladıklarını bilir misiniz? Bilmezsiniz. Bilmenize gerek olduğunu da düşünmüyorsunuz. Nasılsa “Putin sivilleri öldürüyor” dediğiniz zaman herkesin inanacağını, yalanı bir kez attığınız zaman itham edilenin aksini ispat etmesinin neredeyse imkansız olduğunu biliyorsunuz.

Suriye’de hem savaşacaksınız, hem ölmeyeceksiniz, hem mekanı askeri olarak kullanacaksınız, hem bombalanmayacaksınız, tecavüz edeceksiniz, kafa keseceksiniz, orduya, halka karşı savaşıp selefi yönetim getirmeye çalışacaksınız ama kimse size karışmayacak!



Ukrayna’da Hunter Biden ile bir olup biyolojik laboratuvar çalıştıracaksınız, kimbilir nasıl projeler yürüteceksiniz, Ukrayna’nın nükleer silah edinmesi için yardım edeceksiniz, Ukrayna ordusu ve faşist çeteler binlerce sivil Rus’u öldürecek, oteli içindekiler ile birlikte yakacak, uluslararası anlaşmaları uygulamayacak ama kimse karışmayacak!



Diplomasinin önüne bin bir engel çıkartacaksınız, Minsk anlaşmasına imza atan bazıları da dahil anlaşmayı inkar edeceksiniz, Donbass’ta sivillerin katledildiği BM raporlarında yazarken Rusya’nın her türlü girişimini elinizin tersi ile iteceksiniz, ama Rusya müdahale etmeyecek.



Savaş başladıktan sonra ise mantık arayacaksınız. Bu iki yüzlülüğü Suriye’de gördük, şimdi aynısını Ukrayna’da görüyoruz. Aynı çirkinlikle, aynı yalanlarla, aynı klişelerle. Cami yerine kiliseyi görmedik daha. Putin kimyasal kullanıyor yalanını ne zaman söyleyeceksiniz?