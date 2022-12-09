Mehmet Abi’yi üç gün önce yitirdik, dün de hep birlikte uğurladık. Mehmet Bozkurt için bir uğurlama ya da anma yazısı yazmak, onu anlatmak bana düşmez. Ben O’nu uğurlarken, yazmak yerine yeniden ve defalarca okumak istedim. Bu yüzden bu hafta sizlerden izin isteyeceğim. Bugün bu köşeyi okumaya niyetlenenler varsa buyrun siz de bana katılın, Mehmet Bozkurt’a ayırın okuma zamanınızı.

O’nu kendi sözüyle, ince diliyle, kıvrak zekası, derin bilgisi, sonu gelmez birikimiyle uğurlayalım. Yazılarını, hiç ertelemeden hemen şimdi başlayalım tekrar tekrar okumaya, başlayalım ki yokluğuna hiç izin vermeden hep yanıbaşımızda tutalım.

Mehmet Abi, her yeni yılı, kedisi Füruzan Şekerşerbet’in kalemiyle selamlardı, ben birkaç hafta sonra gireceğimiz yıla da o patilerin selamı olmadan girmek istemedim.

Uğurlama okuması için, 2022’yi selamladığı 10. Füruzan Şekerşerbet yeni yıl yazısını seçtim kendime. Her zamanki gibi çok iyi geldi okumak. İyilik doldum, umut doldum biraz daha insan oldum. Sayende Mehmet Abi, iyi ki varsın, iyi ki hep bizimle kalacaksın…