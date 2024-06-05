Kadın voleybolcularımız, meme hönkürmesi ve TRT

O son sette, dünya birincisi kadın voleybol takımımız ABD karşısında soluksuz bir maç oynarken,

Yürekler gümbür gümbür atarken,

Evlerde adeta soluklar kesilmiş, heyecandan hop oturup, hop kalkılırken,

Tribünlerde kırmızı giysili, dekolteli bir taraftarımız, aldığımız bir sayının çoşkusuyla ayakta zıp zıp zıplarken…

Dekoltesi görünmüş ekranda, kısa bir süre…

Gezi’de olduğu gibi kırmızılı kadınlardan gıcık kapan memleketteki bir grup, hönkürmeye başlamış.

Sahadaki o büyük mücadeleyi sürdüren cumhuriyet kadını voleybolcularımızı değil, kırmızı giysilerin arasındaki memeleri görmüşler…

Vay, sen misin görünen?

Bakış açılarının gereği çok tahrik olmuşlar, pek kızmışlar, öfkelenmişler, köpürmüşler.

E bir de maç sonu o güzel kadınlarımız ABD’yi yenince üstüne üstlük, düğmeye basılmış, troller harekete geçmiş.

Aklı fikri memelerde, bacak aralarında olan güruh tahrik olmuş!

TRT’ye hiddetlenmişler sosyal medyada. X’te yüklenmişler, “rezalet” demişler, “kameralar o kadını nasıl, hangi cüretle gösterir” demişler…

Ardından durumu ciddi bulan, “tabanın sesini”, bu tepkisini değerlendiren TRT yönetimi el aman demiş, bir değerlendirme yapmış ki sormayın…

Efendim, kendilerinin bir günahı yokmuş, canlı yayını ABD’li bir kurum yapıyormuş. Bu görüntüler yayın politikalarına aykırıymış, pek rahatsız olmuşlar! Ardından da kamuoyuna, şu açıklamayı sunmuşlar:

"Dün gece, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir. Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda ve yanlış bir algı eşliğinde Kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, maçın çekimini ve rejisini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkanı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla yayın politikamıza tamamıyla ters olan bu görüntü, ABD yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir."

* * *

Türk Bayrağının adının değişmesini isteyen Hilal Kaplan’ın yönetim kurulu üyesi olduğu TRT, yöneticilerine milyonluk huzur hakkı veren TRT, yıllardır iktidara borazanlık yapan TRT, cumhuriyet kadınları voleybolcularımızın sahadaki mücadelesini, kazandıkları zaferini gölgelemiş, gündemi değiştirmiş, tribünde maçı izleyen bir seyircinin göğüs dekoltesi üç beş saniye ekrana geldi diye izleyicilerden özür diliyor iyi mi?

Sanki Türkiye’de milyonların derdi, o memeymiş gibi…

Sanki asıl gündem kadın voleybol milli takım değil, o dekolteymiş gibi

* * *

“Kurtuluş savaşını keşke Yunan kazansaydı“ diyen müridleri fesli gibi, aslında ABD’nin yenmesini dileyen,

Mümkün olsa kadın voleybolunu spor dallarından kaldıracak,

Kızlarımızı spor salonlarından çıkarıp, eve kapatacak,

Türk kadınının başarısını haz etmeyen,

Tarikat evlerindeki bademcilere, tarikat yurtlarındaki çocuk tacizcilerine, 9-10 yaşındaki kız çocuklarının evlendirmesine tek laf etmeyen,

Kadın cinayetlerine aldırmayan,

Aklı fikri memelerde, bacak aralarında olan trolcü güruh, bu açıklamayla beraber tatmin oldu mu, bilemem.

Maç sonu galibiyeti coşkuyla anlatırken “Bu, cumhuriyetin kadınlarının zaferidir“ diyen TRT spikerinin sözlerinden de hallenerek tahrik olup, ikinci bir açıklama isterler mi, onu da bilemem…