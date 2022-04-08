İşçinin zamla imtihanı ya da zam mağduru muhalefet

Ahmet Kartal'da oturuyor. Her gün evinden üç araç değiştirerek Ümraniye'de çalıştığı işyerine gidiyor aynı şekilde üç araçla da evine dönüyor. Haliyle çok araç değiştirdiği için ulaşım kartını aylık abonman olarak dolduruyor. Milyonlarca emekçi gibi asgari ücretle çalışıyor o da. Evli bir de kızı var.

Bir yıl önce Kartal'a taşınmışlar. Taşındıklarında henüz şu anki işyerinde çalışmıyormuş. Dolayısıyla işyerine yakın bir yere taşınması da mümkün değil. Şuan taşınsa daha fazla kira ödemek zorunda kalacak. Ev sahibi zaten tetikte, kiracı çıksa da yüksek kiradan başka birine versem diye bekliyor.

Bu hikayeyi böylece sürdürebilir ve Ahmet'in elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt, eğitim, sağlık, market giderlerine yapılan bütün zamlarla boğuşmasına değinebiliriz. Burada hem ismi değiştirebiliriz, hem yaşadığı yeri ama hikaye değişmez.

Bu tablo sadece asgari ücretli değil genel olarak bütün emekçilerin zamlar karşısında yaşadığı hayatta kalma mücadelesidir. İşsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı kıskacında kalan işçiler durmaksızın zamlarla karşı karşıya kalıyor. Ücretler sürekli zamlarla pula dönüşüyor.

Kuşkusuz yapılan zamların kaynağında kapitalist düzen ve AKP iktidarının politikaları yatmaktadır. Bunu düşük ücretler ve artan hayat pahalılığı karşısında sıkışan emekçi halkta yaşayarak görüyor.

En son birkaç gün önce İBB'nin yaptığı ulaşım ve su zamları böyledir.

Daha iki gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında yüzde 40 zam kararı çıkarıldı. Bir önceki toplantıda reddedilen zam sonraki toplantıda "zorla" çıkmış oldu. Gerekçe olarak belediyedeki iştiraklerin zarar görmemesi ve kamusal hizmetlerin sekteye uğramaması gösterildi. Yapılan zamların İstanbullular tarafından anlayışla karşılanması da bekleniyor.

Bu gerekçe tanıdık gelmiyor mu? Patronlar da kriz var zam yapalım, işçi çıkaralım, maaşlarını ödemeyelim, düşük ücretlerle çalıştıralım diyor.

Zamlar kim tarafından yapılırsa yapılsın emekçilerin sadece cebine değil yaşam hakkına yapılan bir müdahaledir. Hızla değişen gündemler arasında ve olan yukarıda hikayesi anlatılan emekçilere oluyor.

Türkiye, önemine göre gündem sıralaması yapılması için gerçekten zor bir ülke. Emekçiler için bugün yaşanan acil gündemler bir anda değişebiliyor. Derin kriz koşulları, sürekli manevra yapan siyasi iktidar, buradan iktidarı zayıflatmaya çalışan düzen muhalefeti, hem ülke içinde hem dışında gelişen siyasi olaylar gündemlerin sürekli değişmesinin nedenleri olarak sayılabilir.

Hiçbir gündem önemsiz değil ve bütün gündemler birbirine bağlıdır. Bu zamların kaynağında bugünkü sömürü düzeni vardır.

Ulaşım zamları akaryakıt fiyatlarını belirleyen şirketlerden, elektrik zamları enerji sektörünü elinde bulunduran patronların karlarını eksiltmeme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Düzen muhalefeti bu tabloda sermaye düzenini hedefine almadan toplumda yaşanan bütün öfkeyi Erdoğan'a yönelttiği bir politikayla hareket ediyor. Bu zamların nedeni düzene tehdit oluşturacak her tür politikadan kaçınılmasıdır. Toplumda yaşanan kafa karışıklığının nedeni ise bu politikalardır.

İBB zammın açıklamasının sadece diğer zamlar üzerinden yapılması sorunun kaynağını gizlemektedir. Bu zam kararının emekçiler tarafından savunulmasını kimse beklemesin.

Muhalefetin emekçilere rağmen alınan kararları "mecburuz" diye kamuoyuna sunması riyakarlıktır ve bunun bir sınırı bulunmamaktadır.

Henüz geçtiğimiz sene yine CHP'li belediyelerde gerçekleşen toplu sözleşme dönemlerinde de benzer bir algı yaratılmıştı. Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürüyorsunuz denilerek hakkını arayan işçiler provokatör ilan edilmiş, belediyeler grev kırıcılığı yapmıştı. İşçilerle halk arasında bir taraflaşma yaratmıştı. Bugün de benzer bir tartışma İBB’nin yaptığı ulaşım zamı üzerinden yürütülmeye çalışılıyor.

Kapitalizmin krizi derinleşirken, milyonlarca emekçinin sorunu zamlar, yoksulluk, geçim derdi haline gelmişken düzen muhalefetinin tüm bu politikaları, toplumda biriken Erdoğan karşıtlığının siyaseten istismar edilmesidir. İşçi sınıfına sosyal demokrasi eliyle darbeler vurulmasıdır. Hükümetin yaptığı zamların bir başka açıdan meşrulaştırılmasıdır.

Asgari ücrete yapılan artışın üzerinden henüz birkaç ay geçti. Bu sürede İstanbul'da ulaşıma iki kez zam yapılırken, diğer zamlar ise takip edilemez hale geldi.

Yazının başında hikayesini anlattığım işçi Ahmet’in canı burnunda. Onun hayatını yeni zamlarla zorlaştırmak, onu zorlaştıran herkese öfkesini çoğaltır.