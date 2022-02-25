İşçi direnişleri siyaseti sadeleştiriyor 

Türkiye siyasetinde işçi sınıfı lehine çok büyük bir sadeleşme yaşanıyor. Sadelikten kasıt emek ve sermaye arasındaki çelişkinin tüm toplum tarafından daha net görülmesidir.

Son dönemde yapılan işçi direnişlerinde emekçiler zam talep ederken patronların kârlarını artırması, elektrik faturaları iki katın üzerine çıktığında çeşmenin başını tutan patronların yavaş yavaş daha geniş kesimlerce hedefe alınmaya başlaması, devletleştirme talebinin toplum tarafından giderek daha çok benimsenmesi… Eşitsizliklerin kaynağını patron düzeninin oluşturduğu, işçi sınıfı tarafından daha görünür hale geliyor.

Kapitalizmin görece istikrarlı olduğu bazı dönemler sermaye sınıfı ve işçi sınıfı arasındaki eşitsizlikler toplumun küçük bir kısmı tarafından görülürdü. Ancak uzun süredir yaşanan ekonomik kriz ve özellikle son dört ayda bu krizin işçi sınıfında yarattığı sorunlar toplumun daha geniş kesimleri tarafından bu eşitsizliğin görülmesine vesile oldu.

Tüm bu tablonun AKP'nin, Erdoğan'ın eseri olduğu hiçbir şekilde göz ardı edilemez. Ama Erdoğan'ı iktidara getiren bir düzen yok mu? Bugün, halkın karşısına kurtarıcı olarak çıkan muhalefetin, konu işçi eylemleri olunca üç maymunu oynaması ancak işçi sınıfının vereceği tepkiden çekinmesiyle açıklanır.

Bu sessizliğin nedeni belli; bu düzenle hiçbir derdi olmayan, eşitsizliklerin kaynağına bakmayan muhalefet halka umut olamaz. Varlık motivasyonunu patronların desteğinden devşiren bir ittifak, işçi eylemlerinde söz söyleyemez.

Günlerdir Yemek Sepeti işçileri genel merkez önünde eylem yaparken, ya da Migros işçileri geçinebilmek için zam talep ederken “muhalif” düzen partilerinin patron Tuncay Özilhan'a karşı tek bir söz etmiyor olması da bundandır. Artık 5'li çeteye karşı olmak siyasette taraflaşma için uygun bir örnek değil. Bu ülkeyi yıllardır sömüren, işçilerin alın terini gasp eden TÜSİAD sermayesine karşı mısınız değil misiniz? Bu süreçte suskunluğu tercih eden CHP bu taraflaşmadan çekindi, hakkını arayan işçilerin gazabına uğramaktan da, desteğine muhtaç olduğu patronların birini bile küstürmekten de korktu. Elbette bu suskunluğu patron-severlikten ileri geliyor ve patronlar lehine sonuç veriyor.

Tarihte devrimci dönüşümlerin olduğu dönemler toplumun taleplerinin ortaklaştığı dönemler oluyor. Emekçi halk arasındaki farklılıklar ortadan kalkıyor.

Trendyol'la başlayan kuryelerin iş bırakma eylemleri, çorap işçileri, Aliağa gemi söküm işçileri, tekstil işçileri ve daha pek çok işçi direnişiyle devam etmiş ve bu eylemlerde işçilerin ortak talebi ücret artışları olmuştur. Talepler ortaksa mücadele birliği de kaçınılmaz oluyor.

Halk ayaklanmış, düzenden umudunu kesmiş, bu eşitsiz kapitalist düzen iflas bayrağını çekmişken muhalefet bu tepkinin sindirilmesiyle uğraşıyor. Mahallelerde, iş yerlerinde devam eden ekmek kavgası tarafları netleştiriyor.

Bu eşitsizliği görmeyen muhalefet emekçiler için kurtuluşu AKP’den kurtulmaya sıkıştırıyor. “Aman tadımız kaçmasın”, “aynı gemideyiz”, “sorun kötü patronlar” diyerek düzene karşı hesaplaşmada emekçilerin önüne setler inşa ediyor.

Evet, 20 yıllık AKP iktidarı bitmelidir. Ancak bu iktidar biterken emekçiler neden bir başka düzen içi çözüme mahkum olsun? Neden işçi direnişlerini bu düzen için ve dolayısıyla kendisi için tehlikeli gören muhalefet sürekli başka gündemler öne sürerek gerçek bir taraflaşmanın üstünü örtüyor?

Son 1 ayda ülke tarihinde önemli sayılabilecek direnişler, işçi sınıfına umut aşılayan büyük eylemler gerçekleşti. Ama bu eylemler Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündemine “liyakat” sorunu kadar girmedi. Düzen muhalefeti yatıp kalkıp liyakatı, parlamento sistemine geçişi, sosyal medya trollerini gündeme getiriyor. İşçiler geçinemeyip ayağa kalkıyor ama bunlar CHP'nin gündemine bir türlü girmiyor.

Siyaset sadeleşiyor dedik. Halkın talepleriyle muhalefetin gündemleri örtüşmüyor. Halk yoksulluğu, işsizliği, düşük ücretleri gündeme getiriyor, düzen muhalefeti başka gündemleri... Ya işçilerin çıkarları ya da patronların!

Bugün siyaseten verilecek cevap budur. Ya devletleştirme, laiklik, emperyalizme karşı mücadele diyeceksiniz, ya da bunların adını anmayacaksınız. Ya patronların düzeni yıkılsın diyeceksiniz, ya da aynı gemideyiz diyeceksiniz. Ya işçilerin mahallelerde, işyerlerinde örgütlü olmasını sağlayacaksınız ya da düzen siyasetinde vitrinden boy gösteren starları, vekilleri, başkanları, müdürleri kahramanlaştırıp, kurtarıcı olarak göstereceksiniz. Arası yok. Bu netlik işçi sınıfını örgütleyecek, bu netlik emekçilerin iktidarını hızlandıracak.

Yemek Sepeti işçilerinin, Gaziantep'te tekstil işçilerinin, Aliağa'da gemi söküm işçilerinin mücadelesi kış günü bütün işçilere umut oldu. Tarafımız burasıdır. TÜSİAD patronlarının saltanatını hedefe almayan hiçbir ittifak işçi sınıfını bu düzene bağlamaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir.

2022 yılı işçilerin direnişiyle geldi ve devam ediyor. İşçi sınıfı ekonomik olarak kazanım elde etmediği yerlerde de yüksek bir moralle çıktı. Bu hareketlilik Türkiye'de umutlu bir geleceğin işaretidir. İşçiler geleceği kazanmak için birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu daha şimdiden verdikleri mücadeleyle gösterdiler. Bu ülkenin devrimcilerine düşen görev ise işyerlerinde, mahallelerde çıkan sesi büyütmek, siyasetteki taraflaşmaya netlik kazandırmaktır.