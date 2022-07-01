Haksızlıklar, düşük ücretler, enselerinde olmak

Otel çalışanı bir işçi, mesai arkadaşının mobbing ve tehditlere maruz kalması üzerine sesini çıkardığı için onunla birlikte haksız şekilde işten atıldı.

Alüminyum fabrikasında çalışan bir işçi üretim hattında hareketli makine ekipmanının çalışmaya devam etmesinden dolayı iş kazası geçirdi ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Bir kargo şirketinde sendikalı oldukları için işten çıkarılanlar veya şantiyedeki yataklarından tahtakuruları çıkan işçiler...

Bunların yanına işyerlerinde maaşları, kıdem tazminatları ödenmeyenleri ekleyin. Patronların Ensesindeyiz Ağı'na (PE) bu hafta gelen ihbarlardan sadece küçük bir bölümü bu şekilde.

PE kurulduğundan bu yana binlerce ihbar geldi. İşçilerin yaşadığı haksızlıklara karşı birlikte mücadeleler etti. Direnişler, eylemler yapıldı. Kazanımlar elde edildi.

Bu mücadeleler işçilerin yalnız kalacağını sanan patronları çok rahatsız etti.

PE, krizle birlikte işçi haklarına saldıran patronlara ve onlara her tür desteği veren siyasi iktidara karşı işçilerle birlikte mücadeleyi büyüttü.

Kriz devam ediyor ve bu kriz işçilerin haklarına göz dikmek için patronlar tarafında fırsat olarak kullanılıyor. Düşük ücretlere, işsizliğe, iş kazalarına karşı güçlü bir karşı koyuş bu haksızlıkların toplumda normalleşmesini engelliyor.

En son yeni yılda düşük ücretlere karşı yapılan eylemler bu karşı koyuşa örnektir. Peşi sıra gelen eylemlerin her biri diğerini cesaretlendirmiştir. İşyerlerindeki hak kayıpları da öyledir. İşçilerin haklarını aradığı örnekler çoğaldıkça işçi sınıfı mücadelesi beslenmiştir.

Dün Asgari Ücret Tespit komisyonu "ara zam" için son toplantısını yaptı. Bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

Artık bu tartışmalar toplumda bir beklenti oluşturmuyor. Enflasyonun sürekli artıyor olması ele geçen ücretin erimesini hızlandırıyor. Haliyle tartışılan ücretler açlık sınırının altında veya seviyesinde gerçekleşiyor. Daha baştan kaybedilmiş bir pazarlık...

Artan hayat pahalılığı karşısında bütün ücretli çalışan işçilerin ücretleri eriyorken, masraflar artıyor. Bu ücretle kira mı, market mi, faturalar mı, kredi kartları mı ödenecek. Elde ne kalacak?

Bu tablo sadece siyasi iktidarın ve patronların değil düzen muhalefetinin ve sarı sendikaların da eseridir. Bu duruma meşruluk katan en çok onlardır.

Asgari ücret tartışmalarında işçi sendikaları ve düzen muhalefeti tarafından, patronlar cephesinden yapılan her tür yorum veya talep işçi sınıfının sermaye sınıfıyla karşı karşıya gelişini gizlemesine neden olmaktadır.

İşçi sınıfı mücadelesinde hakların tek tek elden gitmesinde, patronlar karşısında takınılan bu dengeci tutumun büyük payı vardır. Yeni yılda işçi sınıfının hareketlenmesinden tedirgin oldukları gibi, bugün de işyerlerindeki tepkiselliğin kontrol altında olması bütün muhatapların uzlaştıkları bir durumdur.

Bugün yoksulluğa karşı mücadele işçi sınıfının en önemli gündemidir. Bununla birlikte ücretlerin ödenmemesi, fazla mesailere el konulması, uzun çalışma saatleri, düşük zamlar, emekçilerin gelirleri ile giderleri arasındaki makasın sürekli açılıyor olması, eşitsizlikler, işçilerin sesini daha güçlü çıkarması gereken başlıklardır. Yaşanan bu haksızlıklar bu düzene karşı işçilerin birlikte hareket etmesiyle durdurulabilir.

Patronlar daha fazla zenginleşmek için işçi haklarına daha acımasız saldırıyor. Bu ortamda açlık sınırının ve yoksulluk sınırının sürekli yükseldiği bir dönemde rakam tartışmaları bir şey ifade etmiyor.

Sadece birkaç günde yukarıda sayılan PE ihbarları bu durumun hangi boyutlarda olduğuna örnektir.

Bir yanda düşük ücretler, işsizlik, diğer yanda işçilerin haklarına el konulması, haksızlıklar. Tüm bunlar birer kavga konusudur. Bunların normalleşmesine müsaade edilmemelidir.

Geçtiğimiz hafta gündeme getirdiğimiz Gemont'un Tataristan'daki şantiyesinde işçiler ücretlerini almak ve sorunsuz bir şekilde ülkeye dönmek istiyorlar. Bunun için mücadele ediyorlar.

İşyerlerindeki hoşnutsuzluklar bir dinamik olarak harekete geçmeyi bekliyor. Bu potansiyelin değerlendirilmesi devrimcilerin önünde bir görev olarak durmaktadır. Bu dönem hiçbir haksızlık sessizce geçiştirilmeyecek, işçi sınıfı mücadelesi, eşitsizliklere, hayat pahalılığına karşı yükselecek.