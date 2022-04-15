Göksal bir inşaat işçisiydi. 2018'in Ağustos ayında bir inşaatın temelinde tanıştık.

O zaman bir yapı denetim firmasında çalışıyordum. İnşaatın kaba yapı kısmında denetimin periyodu daha fazla olduğu için haftada birkaç defa görüşebiliyorduk.

Özellikle küçük ölçekli şantiyelerde bir ekip işe başladıysa sonuna kadar onunla birlikte götürmesi makbuldü. İşi yarıda bırakmak hem müteahhit hem de işçiler açısından bakıldığında işlerine gelmiyordu.

Şantiyeye git gel daha fazla konuşmaya başladık. Karslı, kendisi haliyle demircilik yapıyor. Demirlerin üstünde sohbet ediyorduk. İnşaata başlama sürecini, öncesinde bir fabrikada çalıştığını, daha sonra inşaata başladığını anlatıyor.

2018 kriziyle birlikte şantiyelerde özellikle ücretlerin ödenmediği bir dönem yaşanıyordu. Bu gidişlerde Göksal'la siyaset ve işçilerin örgütlülüğü üzerine konuşuyorduk. TKP'nin haftalık yayını Boyun Eğme'yi şantiyeye götürüyordum, okuyordu.

Flormar işçilerinin direnişi gündemdeydi ve işçiler için Gebze'de bir düğün salonunda Nazım Hikmet Kültür Merkezi bir dayanışma gecesi yaptı. Göksal o gece kızıyla birlikte oraya geldi. Kalabalık ve kadınların mücadelesi etkilemişti onu.

İnşaat işçilerinin örgütlenmesi için de mücadele edelim dedik ve o dönem kurulan İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı'na katıldı.

Gidip gelmelerimiz ve görüşmelerimiz bir süre devam etti ancak şantiye bitip, farklı bir şantiyede işe başladığında seyreldi. Ve bir süre sonra kesildi.

En son bir etkinliğe davet etmek için yazdım. Ancak bir mezar fotoğrafı ve altında da "eşim artık hiç gelemeyecek" diye bir mesaj geldi.

Aklıma hemen Göksal'ı iş cinayetinde kaybettik düşüncesi canlandı. Eşi Göksal'ın kanserden dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

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Daha 40 yaşında yoktu, insanın aklına inşaat işçisinin genç yaşta hayatını kaybetmesi için başka bir neden gelmiyor. Birkaç gün önce İSİG Meclisi'nin yayınladığı 2022'nin ilk üç ayında gerçekleşen iş cinayetleri raporu bunu hatırlattı.

2022’nin ilk üç ayında en az 347 işçi hayatını kaybetmiş. 347 iş cinayeti!

Ölümlerin başında inşaat sektörü bulunuyor. Onu taşımacılık, tarım ve diğerleri takip ediyor.

Her yıl binlerce işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Pek çok sektörde kayıt dışı çalışan emekçiler, göçmen işçiler iş cinayeti kayıtlarına bile girmiyor.

Bazı sektörlerde işçi ölümlerinin normalleşmesinde işsizlik büyük bir rol oynuyor. Buna geçimini sağlamak için insan sağlığına uygun olmayan koşullarda çalışmak zorunda kalan işçilerin meslek hastalıklarının oluşmasını da eklemek gerekiyor. Yani işçi ölümlerinin normalleşmesinde işsizlik, geçimini sağlamak için insan sağlığına uygun olmayan koşullarda çalışmaya rıza göstermeye neden oluyor.

Aliağa'da, gemi söküm tesislerinde çalışan emekçilerin akciğer hastalıklarından kaynaklı erken yaşta hayatlarını kaybetmesi kader olabilir mi?

Şantiyede kalabalık kamplarda, işyerlerinde sağlıksız yemekhanelerde, uzun çalışma saatlerine maruz kalarak çalışan emekçilerin hastalanmaması nasıl düşünülebilir.

Ofislerde, plazalarda çalışan veya uzaktan çalışan emekçiler günlük çalışma süresinin üstünde saatlerini işle geçiriyor. Bu çalışma sistemine bağlı olarak işçiler hastalanıyor, hayatlarını kaybediyor.

Bu tablonun kaynağı adıyla sanıyla sermaye düzenidir. Patronlar daha fazla kar elde edecekler diye sağlık ve güvenlik önlemlerini almayı maliyet olarak gören, iş cinayetlerine kader, fıtrat deyip geçen patronlar ve AKP'dir.

Bugün emekçilerin kanser olarak ölmesi fıtrat olamaz. Sadece genetik yatkınlık denerek açıklanamaz. Kötü çalışma koşulları, hayat kalitesi, düzensiz ve sağlıksız beslenme, stres, mobbing, taciz... Tüm bunlar emekçilerin illet bir hastalığa yakalanmasının koşullarını yaratıyor.

Patronların bu konuda acımasızlığını biliyoruz. Salgın başladığında kendilerini güvenli alanlarına çekip, sahip oldukları işletmelerde çalışan işçileri korumasız, güvencesiz çalıştırmakta bir sakınca görmediler. Önemli olan kazanmaya devam etmeleriydi, her şey buna göre düzenlendi.

Bugünse emekçiler derin bir kriz içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Başlarını sokacağı evlerin kirası, marketten aldıkları domatesin, ısınmak, aydınlanmak için kullandıkları enerjinin fiyatı bu ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getirdi.

Soma'da, Ermenek'te, Hendek'de, Torunlar Center'da ve daha pek çok işyerinde toplu katliamlar yaşandı. Kriz derinleştikçe patronların işçi yaşamını daha fazla hiçe saydığı örnekler çıkıyor.

Yakın tarihimizde yaşanan bu katliamlar ile artan hayat pahalılığı ve yoksulluğa bağlı olarak işçi sınıfının hastalanması birdir ve kader değildir.

Patronların düzeninde ya iş cinayetlerinde ölüyorsun ya da açlıktan, hastalıktan.

Göksal işyerinde yaşadığı bir kaza sonucu hayatını kaybetmedi ancak çalıştığı süre boyunca çok büyük kazalar geçirdi. Bunun kendi yaşantısında derin izler bırakmadığını kim söyleyebilir. Ya da yakalandığı hastalığın tedavi sürecinde yoksulluğunun etkisinin olmadığını.

Konuştukça işçi ölümlerinin kader olmadığını söylüyordu Göksal. Yaşasaydı bir komünist işçi olacaktı. İş cinayetlerine, bu düzene karşı emekçilerin safını genişletecek, patronlar için şantiyelerde akıttığı zamanı emekçilerin örgütlü mücadelesi için geçirecekti.

Ona sözümüz olsun. İş cinayetlerinin kader olmadığı bir ülke kuracağız.