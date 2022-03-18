Emekçi halkın temsilcileri

Türkiye'de düzenin krizinin her gün daha derinleştiğini, umutsuzluğun toplumun bütün kesimlerinde yaygın bir hal aldığını, muhalefetin ise bu tabloda krizi sermaye sınıfı lehine çözmeye çalıştığı bir politika yürüttüğünü söylüyoruz. İktidar partisinden düzen içi muhalefet partilerine siyaset, ittifaklara, meclise ve seçimler tartışmasına sıkıştırılıyor. Emekçilerin adı bu tartışmalarda hiç geçmiyor.

Türkiye Komünist Partisi krizin derinleştiği bu tabloda emekçilerin siyaset sahnesine çıkması için halk buluşmaları gerçekleştiriyor. Eşitlik ve özgürlük için bir araya gelen emekçiler bu toplantılarda temsilcilerini seçiyor.

Çeşitli il ve ilçelerde yapılan toplantıların biri Erzurum Karaçoban'da diğeri Iğdır'da geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Her iki toplantıda da Türkiye'deki genel tablonun yansıması bulunuyordu.

Genel olarak emekçilerin yaşadığı işsizlik ve gelecek kaygısı Kürt illerinde de en öne çıkan sorunlardan biri. Bu toplantılarda konuşan halkın temsilcileri, milletvekili aday adayları tek tek bu sorunları gündeme getirdi.

Karaçoban'da işçiler genellikle tarımdan ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor. Ancak zamlardan kaynaklı maliyetlerin yüksekliğinden herkes yakınıyor. Yapılan iş, maliyetleri karşılamıyor.

Bunun karşısında emekçiler iş çıktığında memleketlerinden dönemsel olarak ayrılıp inşaatlarda çalışıyorlar. Ancak derin ekonomik krizin neden olduğu inşaat sektöründeki durgunluktan dolayı işçiler memleketlerinden çıkamıyor. Çoğu emekçi köyünde belirsizlik içinde beklerken hepsinde aynı sorun var: İşsizlik, geleceksizlik...

Kimi bir inşaat işi için memleketinden çıkıp çalışmaya gidiyor. Kimi ise ülkedeki işsizlik ve geleceksizlikten dolayı kaçak yollardan farklı ülkelere göç etmek zorunda kalıyor.

Karaçoban'da, Iğdır'da veya ülkenin diğer yerlerinde sorun aynı. Birileri zenginleşirken birileri geçinmek için memleketlerini terk edip bilmedikleri bir coğrafyaya elinde avucunda ne varsa satarak farklı ülkelere gidiyor.

Memleketin işsizlik, hayat pahalılığı, özgürlük, eşitlik gibi sorunları var. Genel olarak Kürt coğrafyasında da emekçilerin yaşadıkları sorunlar bunlar. Sermaye sınıfının ve onların temsilcilerinin krize girmiş düzeni iyileştirme arayışına karşılık, komünistler de emekçi halkın örgütlenmesini sağlayacak bir planla hareket ediyor.

Seçimleri sandığa, meclise sıkıştırmayacak tek güç örgütlü mücadeleyi güçlendirmektir. Emekçilerin aday olup sahada eşit ve özgür bir ülke için seslerini çıkarmasıdır. Sahte gündemlere değil emekçilerin gerçek sorunlarına değinecek ve eşitlik için sosyalizmin sesini güçlendirecek bir mücadele sürecine girmek.

Düzen partileri Karaçoban’da seçim dönemi bina açıp seçimlerden sonra kapatıp giderken, TKP binası ise yerinde duruyor. Karaçoban halkı Partisiyle birkaç yılda yarattığı mücadele birikimini daha ilerlere taşımak için halkın temsilcisi adaylarıyla mücadele ediyor.

Kar yağışının olduğu günlerde Karaçoban halkının evi olarak bildiği TKP binasını doldurması ve seçimler sürecinde kendi sorunları için bir arada hareket etmesi sürpriz değildi. Halkın çayını içtiği, sohbetini yaptığı, çocukların bağlama çalmayı öğrenmek için kullandığı bu binada emekçilerin birlikte mücadelesi umudu gösteriyor.

Emeği sömürmek üzerine kurulu olan bu düzenin bütün pisliği emekçi halk tarafından görülüyor. Kapitalizm umut vaat etmiyor. Tarımı ve hayvancılığı bitmiş bir memlekette, işçilerin çalışabilecekleri olanakları da yok edilmiş.

Karaçoban’da, Iğdır’da, Ankara’da, İzmir’de, ülkenin her yerinde emekçi halkın adayları bu sesi çıkaracak.

Bu sömürü düzeninin yeniden tesis edilmesi için bir araya gelen bütün muhalefet güçlerine de, patronlara “ne istediniz de vermedik” diyerek ülke kaynaklarını peşkeş çeken Erdoğan'a da karşı olmak için memleketin her yerinde kolları sıvıyoruz.

Sahte kurtarıcılara fırsat vermeden eşit, özgür ve sömürüsüz bir ülke için halkın temsilcileri pek çok yerde aday oluyor. Karaçoban’da aday olan emekçiler yaşadıkları sorunlar için öne çıkarken, toplantıya katılanlar bu mücadeleyi büyütmek için iradelerini ortaya koyuyorlar.