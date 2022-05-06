Durdurulamayan enflasyon

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs'ta Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda çalışan işçilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Verilen yemekte "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük bir tatminsizlik bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki elimizdekine şükredeceğiz sonra daha iyisi için çalışacağız" dedi.

Market giderinden canı yanmış, açlıkla burun buruna yaşayan emekçilerin söylenmesinden rahatsız olan Erdoğan, işçilerden şükretmesini bekliyor.

Erdoğan şükür beklese de dün açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamları da pahalılığın tamamen kontrolden çıktığını gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici enflasyonunu aylık yüzde 7.25, yıllık yüzde 69,97 olarak, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise aylık yüzde 8,68, yıllık yüzde 156,86 olarak açıkladı.

Ulaşımdan giyime, sağlıktan eğitime, gıdadan konuta, hayat pahalılığı katlanarak devam ediyor.

TÜİK, bir önceki yılın Nisan ayına göre artışın yüksek olduğu ana grupları sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası olarak verdi. Ayrıca 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı olarak açıklandı.

ENAG ise yaptığı açıklamayı bir sepetle paylaştı. Pek çok gıda ürünü, kira ve otobüs biletinde aylık artış fazla olurken sepette tahin ve sıcak içecek makinesi gibi ürünlerde azalma görüldü. Bir diğer ifadeyle tahin ve çay-kahve makineleri ucuzladı!

TÜİK verisine göre ise Nisan ayının zam şampiyonu kuru soğan. Yoksulluğun simgesi olan soğan en çok zamlanan ürün olarak kayıtlara geçmiş oldu.

İşçi ücretlerine ocak ayında yapılan artışlar hızla erirken, asgari ücret birkaç ay içinde açlık sınırı altında kalmıştı. İki geliri olan ailelerin bir maaşı kiraya gidiyor. Yalnız yaşayanlar ise kirayı bölüşmek için ev birleştiriyor.

Genelde bayram tatillerinde İstanbul’da trafik rahat olur diye bilinir. Bu bayram trafik yoğunluğu yüzde 65'lerde seyretti. Artan uçak, otobüs fiyatları yurttaşların yolculuk yapmasını engelledi.

AKP, Türkiye’de şükürcü bir toplum yaratmak için gericiliğin her türlü adımlarını attı. Ancak bugün toplumun şükredecek bir hali kalmadı. Kimileri bu krizde onlarca ev sahibi olurken kimileri bir evin kirasını ödeyemiyor. Eşitsizlikler artarak devam ederken, işçiler, emekliler, gençler yaşam mücadelesi verirken şükürcülük bu ülkenin işçilerinde tutmayacak.

Artan enflasyonla zenginlerin daha da zenginleşmesi emekçiler tarafından daha net görünüyor. Emekçi ailelerinin yoksullukla boğuşmasının patron ailelerinin kasalarının dolması için olduğu daha net anlaşılıyor.

Forbes, geçtiğimiz günlerde dünyanın en zenginlerini sıraladığı bir liste yayınladı. Listede Türkiye'nin en zengin 20 ailesi de yer aldı. Koç, Sabancı, Özyeğin, Eczacıbaşı, Zorlu ve daha fazlası bulunuyor.

Patron aileleri zenginliklerini arttırırken işçilerin aileleri evin kirası, akşam yemeği, elektrik faturası derdiyle boğuşuyor. Enflasyon, patronlara doğru para akışının bir başka adıdır. Emekçilerin yoksullukla boğuşması patronların daha zenginleşmesinin kaynağıdır.

TÜİK'in güvensiz rakamları, bakanların patronculukları, Erdoğan'ın söylemleri, muhalefetin adımları... Hepsi krizi emekçi halkın üzerine yıkarak çıkmanın, toplumu yoksulluğa alıştırmanın aracıdır.

Bu durumda Erdoğan'ın elini rahatlatanın kuşkusuz düzen muhalefetinin gündem dışı başlıklarını kurtuluş olarak sunması, halkın öfkesini sandığa ve meclise sıkıştırması olduğu ise bir sır değildir.

Erdoğan’ın “şükredin” dediği 1 Mayıs günü ülkenin pek çok ilinde ve ilçesinde yoksulluğa, eşitsizliğe karşı işçilerin alanları doldurması emekçilerin ona verdiği en güçlü yanıt olmuştur.

Hayat pahalılığı katlanarak devam ederken Erdoğan'ın halka şükretme telkinlerine de muhalefetin emekçilerin öfkesini sandığa hapsetmesine de, 1 Mayıs’ta alanları dolduran ve “bu düzeni mutlaka yıkacağız” diyen emekçiler nokta koyacak.