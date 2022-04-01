Çanakkale Köprüsü'nde çalışmanın 'gururu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 18 Mart'ta açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tanıtımı için çalışan işçilerle çekilmiş bir video paylaştı. Video Marmaray seferlerinde ekranlarda sürekli dönüyor. Merak eden Bakan Adil Karaismailoğlu’nun kişisel sosyal medya hesabından videoyu izleyebilir.

Bakan ile işçilerin bir kahvaltı ortamında bir araya geldiği videoda kamera işçilere dönüyor ve işçiler projede çalışmanın onur verici olduğunu, güzel bir eser çıkardıklarını, ekip olarak gururlu olduklarını söylüyorlar. Neredeyse söz alan herkese tembihlenmiş gibi bu cümleler söyletiliyor.

İşçilere söyletilen bu sözlerin kapitalizm koşullarında elbette bir gerçekliği kalmadı. Ama AKP iktidarının kaybettiği siyasi ağırlığı yakalaması için Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde köprünün açılışına siyasi bir anlam yüklenmiş oluyor. Hem de son dönemde Ukrayna-Rusya Savaşı’nda Erdoğan’ın dış politikada yürüttüğü siyasetin iç siyasette elini güçlendirdiği sıralarda.

Bu projelerde çalışan işçiler kabaca şöyle bir çarkın içinde yer alıyor: Patronlar bazen devlet kredili bir şekilde ihaleyi alıyor, inşaat çok yoğun emek sömürüsü altında tamamlanıyor, proje bittikten sonra geçenden de geçmeyenden de para alıyor. Kazan-kazan diye formüle edilen projeler, işçilere kaybet-kaybet olarak dönüyor.

Geçiş ya da kullanma garantili bu projeler patronların cebini dolduruyor ama gururlanan işçiler oluyor. Türkiye’de eşitsizliklerin ve sınıf çelişkilerinin bu kadar açığa çıktığı bir dönemde emekçilerin sömürü projelerinden onur duyması beklenemez. Dolayısıyla yapılanlar bir siyasi malzemeden çok kuru bir propaganda malzemesi olarak kalıyor.

Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada patronların zenginleşmesine karşı işçilerin yoksulluğu derinleşiyor. İşçi sınıfının düzene bağlanmasını sağlayacak gerekli ideolojik harç zayıf kalıyor. İşçi sınıfının ürettikleriyle duygudaşlık geliştireceği, aidiyet oluşturacağı bir öyküsü bulunmuyor. İşçilerin bu düzenle bağları daha da zayıflıyor.

Kapitalizm koşullarında ürünle kurulan ilişkinin karşılığı parayla ölçülebilmesidir. Bugün bütün üretim araçları patronların elinde ve onlara hizmet ediyor. Bu araçlar el değiştirip işçi sınıfı eline geçtiğinde bir sahiplik yaratabilir.

Sovyetler Birliği'nde Moskova Metrosu da çok görkemli ve büyük bir metro hattı olarak inşa edildi. İşçi sınıfının gücünü ve iktidarını temsil ettiği için her istasyon neredeyse bir sanat galerisi gibi yapıldı. İnşaatında kadın, erkek işçiler ve komünist gençlik örgütü üyeleri çalıştı. 2.Dünya Savaşından sonra ülkeyi el birliği ile ayağa kaldırıyordu Sovyet yurttaşları. Yaptıkları eserlerle övündüler, gurur duydular. Kapitalist dünyayla savaşta olduklarını bilerek geliştirdiler ülkelerini, insanlarını.

Benzer bir durum Türkiye için de söylenebilir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra ülkeyi ayağa kaldıracak sanayi atılımları yapılmıştı. Fabrikaların yapılmasında Sovyetler Birliği'nin maddi ve teknik açıdan büyük katkıları olmuştu. Sovyet mühendisler, teknikerler Türkiye'de fabrikalar kurmak için geliyordu. Ülkenin en önemli fabrikalarının temeli o zamanlar atıldı. Sovyetler Birliği ile farklılıklar olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları o fabrikaları sahiplendi, ülke kaynakları artıyor diye seviniliyordu.

Her iki ülkede de işçi sınıfının ürettiklerini, yarattıklarını sahiplenmesiyle gerçekleşti bu atılımlar.

Sovyetler Birliği'nin çözülmesiyle birlikte dünyada kapitalistler için büyük bir sömürü alanı açıldı. Özelleştirme politikaları çoğu ülkede etkin bir araç olarak kullanıldı.

Türkiye'de de 1980 sonrası yaratılan kamu kaynaklarının neredeyse tamamı AKP'li yıllarda özelleştirmelerle patronlara peşkeş çekildi.

Bu özelleştirmeler gerçekleştirildiğinde verilen tepkilerin niteliğinde bile o sahiplenme duygusu görülüyordu. AKP, her özelleştirmede emekçilerin tepkisiyle karşılaştı.

Bugün gelinen noktada emekçilerin sahip çıkacağı bir kaynak kalmadı. Sosyal devlet anlayışının belki de en temel iki faktörü olan eğitim ve sağlık hakkı ortadan kalktı. Yurttaş gitti müşteri geldi. Yapılan her hastane, emekçiler daha fazla hastalansın niyetiyle yapılmaya devam ediyor. Her okul inşaatı eğitimden çok ticarethane görevi görüyor.

20 yıllık iktidarı boyunca AKP'nin en çok övündüğü şeyler arasında bu büyük projeler yer aldı. Her şeyin en büyüğü makbuldü. Liberalleriyle, sermaye sınıfıyla, medyasıyla ülkenin kalkındığına, zenginleştiğine dair bir hava yaratılmıştı. Ancak zenginleşen ve varlıklara el koyan sadece patron sınıfı oldu.

Bugün yapılan yollar, köprüler, barajlar, havalimanları, hastaneler patronların kasasına çalışıyor. Bu düzende emekçilerin sömürüsünü gizlemek için onurlanacağı, gurur duyacağı bir köprü, havalimanı, hastane kalmadı. Tüm bunlara emekçiler el koyduğunda emekçilerin gurur kaynağı olacak.