BÜ kayyım rektörünün misyonu!

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ), kayyım rektörler atanması ve kayyımların tutum ve davranışları nedeniyle, 10 aydır fıkır fıkır kaynıyor. Hemen her gün bu kayyımların neden olduğu akıl-almaz olaylar yaşanıyor. Üniversite yerleşkesinde, kayyım yönetimin vurucu gücüne dönüştürülmüş özel güvenlikçilerden ve sivil polislerden geçilmiyor. Zaman zaman da korkutucu kıyafetleriyle 5-6 otobüs dolusu çevik kuvvet yerleşkede konuşlanıyor.

Akademisyenlerin 100 bilmem kaçı bulan kayyım yönetime sırt dönme eylemlerine şimdilik polis dokunmuyor. Konu öğrenci eylemi olunca, demokratik haklarını kullanıp barışçıl yollarla basın açıklaması yapmaya kalktıklarında, özel güvenlikçiler de polis de öğrencilerin üzerine saldırıyor. Çoğu zaman özel güvenlikçiler ve polis öğrencileri tahrik etme yarışına giriyor; öğrencilere karşı hınç dolu olduklarını gösteriyor. Öğrencilerin akademik özgürlük isteyip yasal ve demokratik yollarla kayyım rektöre ve yönetime karşı çıkması suç(!) oluyor. Bunun için dayak yiyorlar. “Akademisyenler kışkırtıyor” ve “Terörist” denmesi gibi hiç de hak etmedikleri hakaretlere uğruyorlar. Yerlerde sürükleniyorlar, tutuklanıyorlar, yargılanıyorlar hatta hiç yoktan ceza alıyorlar; ruhsal darbeler yiyorlar.

Kim bu öğrenciler?

Genelde tüm öğrenciler gibi, barış içinde ve kardeşçe yaşamak, ileriki yıllarda iyi bir iş bulup alın teriyle geçinmek isteyen gençler. Genelde laik demokratik ve sosyal hukuk devletine, kendi özgürlüğü kadar başkalarının da özgürlüğüne ve de insan haklarına saygı gösterenler. Kazanılmış haklarını kaybetmek istemeyenler. BÜ’nün tarihin süzgecinden geçmiş gelenek ve göreneklerine sahip çıkmaya çalışanlar. Üniversitenin medreseye dönüşmesini ve öğretmenlerine müderris, kendilerine de danişment/softa denmesini istemeyenler. Ayrıca BÜ öğrencilerinin büyük çoğunluğu, 2,5 milyon öğrencinin girdiği üniversiteye giriş sınavında en yüksek puan alan ilk 1-2 bin kişinin içinden gelmiş çocuklar. Sınavda aldıkları puan üzerinden geleceğin en parlak yetişkini olabilecek gençler.

Kayyım rektör ve yönetim, toplumun gözbebeği niteliğinde olan bu gençlere acımasızca, hışımla ve kinle saldırılmasını istiyor!

Kayyım yönetimin öğrencilere acımasızca ve hışımla yaklaşmasının bir nedeni, öğrenciler kendi özgürlüklerine sahip çıkarken, kayyımlığı benimseyenlerin özgürlüklerini rafa kaldırıp iradelerini kendilerini bu göreve getirenlere terk etmeleri oluyor.

25 Eylül 2021 günü Diken’de yer alan habere göre, BÜ’ye kayyım niteliğinde atanmış olan rektörlerin Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) ile sıkı ilişkide olduğu anlaşılıyor. BURA, 2003’te muhafazakar BÜ mezunlarının kurduğu ancak BÜ’lü olmayanların da üye olduğu bir dernek. Derneğin üyeleri arasında pek çok AKP’li yetkili bulunuyor. Bu dernek ‘Anne hadi kalk, namaz geçiyor; Salman Sayyid ile halifelik üzerine konuşma; Süleymaniye’de sabah namazı’ gibi etkinlikleriyle öne çıkıyor. Diken’deki habere göre, kayyım yönetimin LGBT’ye yaklaşımı BURA’nın bu konudaki anlayışıyla birebir örtüşüyor. BURA, BÜ kayyımlarını genel kurullarında ağırlamış. Kayyım rektör M. Bulu’nun görevden alınması üzerine kayyım N. İnci’nin davetiyle BURA başkanı ile kayyımlar ve M. Bulu’nun atadığı BÜ genel sekreteri rektörlük binasında bir araya gelmişler. Biri LGBT karşıtlığıyla bilinen ve BURA üyesi olup AKP’nin BÜ ile ilgili politikalarında etkinliğiyle tanınan iki AKP’li kadın milletvekili, 6 Eylül 2021 günü kayyım yönetimi ziyaret etmiş.

Öğrencilere acımasızca ve hışımla yaklaşılmasının bir başka nedeni ise, kayyımın benimsediği değerler sisteminin, AKP’nin/BURA’nın değerler sistemiyle örtüşürken, gençlerin değerleriyle hiç örtüşmemesi oluyor.

BÜ öğrencileri ile akademisyenlerini ise kayyımlık sistemi ile kayımın tutumu ve kifayetsizliği rahatsız ediyor. Kayyım hemen her gün işleri yüzlerine-gözlerine bulaştıran kararlar alıp uygulamalarda bulunuyor. Bunun son örneği 22 Ekim günü yaşanıyor. Polisin isteği üzerine öğrenciler on aydır üniversite bahçesinde duran öğrenci çadırlarını söküp dağılırken ve polisin her dediğini yerine getirirken, onlarca öğrenci nahak yere tutuklanıyor. Bu arada bir önceki kayyım rektör M. Bulu’nun yaptığı genel sekreter atamasını idari mahkeme durdurmuş olsa da, o kişi hâlâ görevine devam ediyor ve 22 Ekim’deki olaylarda başrollerden birini oynuyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni Osmanlı medeniyetinin devamı olarak gören Osmanlı Eğitim Ocakları’nda şube başkan vekilliği yapmış olan bu sekreterin yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihal yaptığı iddiaları ortaya çıkmış olsa da kayyım yönetim onu görevden almıyor.

22 Ekim’de öğrencilerin yaşadıkları mezalim üzerine, olaylara bizzat tanık olan akademisyenler, “Yazıklar olsun rektörlüğe! Nasıl bakacaksınız yüzümüze? Polis çemberleriyle sıkıştırılan öğrenciler... Bütün toplum ve tarih sizden hesap soracak; Bence sizlerin kalp ve kulaklarınız mühürlü, gözlerinizde de kalın bir perde var. Öğrencilerimizin yerlerde sürüklenerek gözaltına alınması utancı hepimizin, ama en çok da sizin boynunuzadır” gibi ifadelerle kayyım yönetimi kınıyorlar. Kayyım yönetim bu eleştirilere kulak vereceğine, kamuoyuna olayları çarpıtan ve kendilerinin BÜ geleneklerine sahip çıktığını belirten bir açıklama yapabiliyor.

Arkasından da üniversitenin seçimle dekan, enstitü müdürü, senatörü ve yönetim kurulu üyesi olmuş akademisyenleri, 25 Ekim’de rektörlüğe gönderdikleri yazıda, yönetimin, BÜ yönetim kültürüne uygun davranmasını, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunu bu anlayış çerçevesinde işletmesini, üniversitedeki özgürlük ortamını ve akademik yapıyı zedeleyen uygulamalara son vermesini istiyorlar.



Tabii ki kayyım yönetim, “bana mısın” demiyor.

Kayyım rektör öğrencileri koruyacağına, yavuz hırsızlık yapıp 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a dayanarak 14 öğrenciye karşı koruma kararı istiyor!

Kayyım yönetimin kifayetsiz, muhteris ve haddini bilmeyen tutumu, üstlendikleri ‘üniversiteyi AKP’lileştirme’ misyonundan kaynaklanıyor.

