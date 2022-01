Arkada bir orkestra, koro eşliğinde İspanyol motifli bir senfoni çalıyor; önünde kırık İngilizcesiyle tok ve soğuk sesli bir erkek konuşuyor açılış yapıyor. “Ladies and Gentlemens” hitabetinin ardından kasetin içindeki şarkıları sıralıyor. “Boat On The River”, “Hotel California”... Unutulmayan Slowlar üst başlığını taşıyan efsane “Anılar 9” kaseti böyle açılıyor.

1989 yılında Metin Özülkü’nün askerden yeni geldiği bir zamana denk gelmişti bu iş. “Sahte Gülücük” ve “Şarkılarla A. Kadir” gibi kaliteli çalışmalara imza atmış Özülkü’nün piyasaya yönelik türdeki ilk işlerinden biriydi. Zor zamanlardı, para kazanma ihtiyacı ağır basıyordu. Tüm operasyonu bir ses ve kayıt masasının başında tek başına yönetmişti. Şarkılar başlamadan evvel yankılanan anonslar dahil…

Playlist olduğu gibi kopyalanmış, Özülkü ise şarkıların orijinallerine sadık kalarak bunları yeniden düzenlemiş, bir versiyon olarak çalmıştı. Şarkıların vokalleri orijinallerinden alınmış, altyapılarına ise ufak tefek basit efektler eklemiş, kısa loop’lar oluşturmuştu. Beyoğlu İş Merkezi’nin yanında bulunan Metronom Stüdyosu’nda yapmıştı kayıtları. Burada aynı zamanda aranjör ve tonmayster olarak da çalışıyordu. Stüdyo zamanında Hayri Çalkılıç tarafından kurulmuş, daha sonra bir iki kez el değiştirerek sonunda Aziz Plak sahibi Aziz Çorluk tarafından satın alınmıştı. Özülkü ile Çorluk burada birlikte epey prodüksiyon yapmışlardı. “Anılar 9” bunlardan biriydi, en çok satan iş olmuştu.

***

Aziz Çorluk plakçılığa babasının yanında çalışarak başlamıştı. Baba 1966 yılında Ankara’da Ankara Plak’ı kurmuş, sonra Erdal Plak adını vermiş 1971 yılında da İstanbul’a taşınmıştı. Beş kardeşten biri olan Aziz ise 1983 yılında babasının yanından ayrılarak Aziz Plak’ı kurmuştu. Sadece plak şirketi olmak işleri döndürmediği için bir dağıtım ağına ihtiyaç duymuş, (Gözde Plak’tan Mustafa Aydemir ile birlikte) Jet Plak adıyla bir dağıtım şirketi kurmuştu. Sedef Plak’ı 1990 yılında repertuarıyla birlikte satın alınca, üç firmayı bir çatı altında toplamış hepsine AJS Yapım adını vermişti. Burası bir aile şirketiydi. Aziz, 1973 doğumlu oğlu Murat Çorluk’u gemisine kaptan yapmıştı.

Örneğin “Anılar 9” kasetin kartonetine “Prodüktör: Murat Çorluk” yazılmıştı ama bunu Aziz Çorluk oğlunu gayrete getirmek için yapmıştı. Zira Murat kaset yapıldığında henüz 16 yaşındaydı. Onun da bir an evvel yetişip piyasaya girmesini ve işleri öğrenmesini istiyordu.

2000’den sonra firmanın kataloğu genişlemiş, yurt dışına açılmaya başlamışlardı. Unkapanı içinde dedikodusu dönen firmalar arasında hep farklı bir pozisyonda durmuştu AJS Yapım. Öyle ya da böyle haklarında tartışılan konu ne olursa olsun, bir şekilde gündemde oluyorlardı. Hakkında sayısız fıkra türünden hikâyenin anlatıldığı firmanın kalabalık kataloğunda en çok konuşulan ve satan albümü ise şüphesiz “Anılar 9” olmuştu. Özülkü de, Musa Eroğlu gibi Aziz Çorluk’un en uzun soluklu çalıştığı isimlerden biriydi.

***

“Anılar 9” Unkapanı piyasası içinde plak firması ve Özülkü tarafından sıfırdan yaratılmış, yoktan icat edilmiş bir kaset değildi. Anılar serisi zaten Avrupa’da yapılmış orijinal bir prodüksiyondu. Firma işe hiç karışmamıştı, her şey Özülkü tarafından hazırlanıp firmaya anahtar teslim getirilmişti.

Kaset, Sedef Plak döneminde yapılmış, ilk kez bu etiket altında (sonradan AJS Yapım olarak) piyasaya sürülmüştü. İşin içinde bulunan herkesin tahminlerini aşacak miktarda satmış, o günlerde gençliğini yaşayan kuşak için fenomen kaset olmuştu. “Anılar 9”un ilerleyen zaman içinde (içeriği bazen değişerek de olsa) kaseti bir buçuk milyon, 1993 yılında basılan CD’si ise 100 bin gibi bir rakamı geride bırakmıştı. O kadar hızlı tükeniyordu ki, piyasaya yeniden sürmek için malzeme sıkıntısı çekiyorlardı. Arada bir bazı partileri çıkma ya da satmayan eski kasetlere yeniden doldurarak paketliyorlardı. O nedenle piyasadaki kasetlerin her bir partisi bir diğerinden farklı olabiliyordu. Örneğin aralarında 90 dakika olmadığı için bir yüzün şarkısının eksik kaldığı örnekler vardı, A yüzünde son parça “One Of These Night” pat diye kesiliyordu. Aslında 25 şarkılık repertuvar doksanlık kasete tam sığıyordu ama birkaç parti kısa kasetlere denk gelmişti.

O vakitler ergen, şimdi ellili yaşlarını yaşayan kuşak bu kaseti muhtemelen ilk kez babalarının Renault 12 ya da Murat 124 otomobillerinin teybinde dinlemişti. Bazı baskılarda kayıt iniyor çıkıyor, arada bir kesiliyor, şarkı tonlamaları birbirini tutmuyordu, ki bazı baskılarda şarkı isimlerinin yanlış ve eksik yazılması, sıralama hataları gibi şeyler de bulunuyordu. Tüm bunlar “Anılar 9” kasetinin bir kuşak için taşıdığı ehemmiyeti azaltmadığı gibi, hakkında dönen eğlenceli muhabbetleri tetiklemiş, onu olduğundan daha da kült bir pozisyona sürüklemişti. Zira öyle ya da böyle hatalarıyla sevaplarıyla, belki de bu kaset Unkapanı Plakçılar Çarşısı dünyasını eksiksiz biçimde özetliyordu; eleştirmek bir yana, yanı sıra anlamak için yaklaşanlara...

Murat Beşer ([email protected])