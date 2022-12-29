Bir yılı daha devirdik.

Karanlık bir yıldı.

Adaletsiz, hukuksuz, haksız bir yıl.

Zamların yağdığı, işsizliğin patladığı, yoksulluğun büyüdüğü, kötülüklerin, yalanın, talanın, yağmanın, yandaşa kıyağın, sapkınlıkların sürdüğü günler…

Emekçilerin daha da ezildiği,

uzun yıllar süren karanlığın devamı zamanlar.



Cumhuriyetin kazanımlarıyla, halkın birikimleriyle elde kalan son varlıkların peşkeşi…

Doğanın talanı…

Kaza ya da afet denilen, kadere bağlanan iş cinayetleri…

Tarikat yuvalarından fışkıran cerahat.

Karanlık odaklarda altı yaşındaki kız çocuklarının evlendirilmeleri, erkek çocukların uğradığı tacizler.

Uzayıp giden kötülükler, saymakla bitmez…



Cumhuriyetimizin 100. kuruluşuna gelmişiz, şu ruhsuzluğa bakın.

Yıktıklarının üstünde tepiniyorlar hala.



Artık yeter…



Toprağımızı, yurdumuzu, hayatlarımızı küresel sömürgenlere pazarlayan yönetimlerin boyunduruğundan çıkacağız bir gün elbet…



2023 yol kavşağı, siyasal islamcılarıdan kurtulmak için bir çözüm olabilir mi?

Öyle de topluma seçenek olarak sunulan altılı masadaki siyasal islamcılar, gericiler, küresel sermayenin unsurları ne olacak?



Haklı bir sorudur…

İyinin kötüsü seçeneği dayatılıyor.

Sermaye düzeni emekçilerin, halkın çıkış yolu olamaz.



Karartılan yaşamlarımızda bir çıkış yolu olacak kuşkusuz.

Yıkılır elbet, padişahlar, krallar, sultanlar, saraylar, sermaye düzeni bir gün;

despotların, diktatörlerin sonu olur...

Yıkılır elbet fetvalar, hurafeler, baskı, zulüm, kokuşmuş düzen...

Gün gelir savaşsız ve sömürüsüz bir düzen kurulur...



YETER Kİ KARARMASIN SOL MEMENİN ALTINDAKİ CEVAHİR....

YENİ YIL UMUTTUR. ..



Yeni yılda özgürlük için, sömürüsüz bir dünya için,

doğa için toprak, su, hava için,

sevgi, dostluk, barış için...

İnsanlık için

mücadeleye devam...

